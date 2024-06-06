Не задумывалась о последствиях: Каменских рассказала, чего ей стоило похудение

Украинская певица Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры могла похвастаться пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение.
На своей странице в Instagram, Каменских написала, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый его аспект. Она добавляет, что именно благодаря такому гиперконтролю и самодисциплине ей удалось впервые прийти в свою идеальную форму.
"Тогда я делала все: изнурительные тренировки, строгий режим питания, планирование графиков отдыха и работы, процедуры ухода. Работала, будто робот и добросовестно выполняла задачу за задачей. Это давало классные результаты, которые видели все", - говорит она.
Между тем, певица также добавляет, что тогда она совсем не задумывалась о том, какие могут быть последствия таких нагрузок. Поэтому сейчас решила коренным образом пересмотреть свое отношение к спорту и здоровому образу жизни.
Кто такая Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
"Я поняла, что настоящая забота о себе должна основываться на любви к своему телу, а не на истощении и постоянной борьбе. Именно так на смену утомительной силовой тренировке в моей жизни пришло плавание, упражнения для здоровой спины, йога и растяжка. Но больше всего я начала посвящать времени правильной и здоровой осанке. Оказалось, что это целый мир новых знаний и обратившись к врачу, помогли мне изучить важные аспекты правильного дыхания, здоровой осанки и потребностей организма. Теперь мои занятия спортом направлены не только на достижение эстетики тела, но и постоянное улучшение здоровья", - добавила артистка.
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Ранее Настя Каменских прокомментировала роман с молочником из клипа "MOLOKO" - на видео певица откровенно флиртовала с молодым артистом Ostrovskiy, что спровоцировало слухи про их отношения.
В свою очередь сплетники продолжают настаивать, что Потап и Настя Каменских больше не пара, а сама певица и вовсе переехала в другую страну к новому богатому мужчине.
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