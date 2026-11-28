Украинская актриса рассказала о трудном периоде после развода.

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Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Светлицкая

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Какие испытания пережила Елена Светлицкая в прошлом году

Что помогло актрисе найти внутреннюю опору

Украинская актриса Елена Светлицкая показала в Instagram эффектную фотосессию в кожаном платье. Несмотря на смелый образ и уверенность в кадре, знаменитость призналась, что пережила сложный год, полный болезненных потерь и кардинальных перемен.

Актриса отметила, что в последнее время все чаще слышит о своем "прайме", который стал для нее своеобразным девизом. В то же время она захотела показать обратную сторону этого пути и объяснить, что именно предшествовало ее нынешнему состоянию.

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"Ленчик, ты в прайме! Часто слышу эту фразу в последнее время. Это словно мой девиз, и не соответствовать ему уже нет возможности. Но сейчас не об этом. А о том, следствием чего является то состояние, которое ты видишь сейчас", - поделилась Елена.

Елена Светлицкая - развод / фото: instagram.com, Елена Светлицкая

Звезда вспомнила, что путь к переменам начался с непростых шагов: она ушла с работы, где ее не ценили, съехала из некомфортного жилья, а еще раньше завершила несчастливый брак. Все это происходило в период, когда она воспитывала 2 маленьких дочерей и не имела стабильного дохода. Стресс отразился и на внешности актрисы - ее вес стремительно пополз вверх.

"Вся моя жизнь посыпалась. Это была цена новой Ленчика. Она была только в моей голове, а вокруг были руины. Плюс 10 кг, разведенная, без стабильной работы, без мужа, с двумя маленькими детьми я чувствовала себя разбитой", - вспомнила актриса.

Елена Светлицкая - личная жизнь / фото: instagram.com, Елена Светлицкая

По словам Светлицкой, переломным моментом для нее стали вера, поддержка близких и понимание того, что выстроить внутреннюю опору ради себя и детей она должна сама.

"И Бог начал мне показывать подсказки, инструменты, практики, медитации, людей, которые вели меня к этой опоре. Кто-то посмеется, кто-то обесценит, кто-то покрутит пальцем у виска, но все это сработало. И сегодня я в той точке, о которой мечтала с детства", - рассказала знаменитость.

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