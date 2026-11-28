EL Кравчук регулярно уделяет внимание уходу за собой и не исключает косметологических вмешательств.

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EL Кравчук рассказал, какие уколы красоты делает / коллаж: Главред, фото: instagram.com, El Кравчук

Кратко:

EL Кравчук начал посещать косметолога еще в 17-18 лет

Певец периодически проходит плазмотерапию

Украинский певец EL Кравчук признался, какие косметологические процедуры помогает ему поддерживать ухоженный внешний вид. Артист также объяснил, почему с осторожностью относится к ботоксу и какие инъекции все же периодически делает.

В интервью проекту "Наодинці з Гламуром" исполнитель рассказал, что начал посещать косметолога еще в 17-18 лет. По его словам, тогда к этому специалисту обращались многие известные представители украинского шоу-бизнеса, в том числе Андрей Данилко и Костя Гнатенко.

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Именно тогда певец услышал совет не откладывать заботу о внешности на более зрелый возраст. С тех пор он регулярно уделяет внимание уходу за собой и не исключает косметологических вмешательств.

"Я впервые пошел к косметологу, когда мне было 17 или 18 лет. И этот косметолог у себя дома собирала очень интересных людей. В нее ходил Андрей Данилко, Костя Гнатенко", – поделился EL Кравчук.

Вместе с тем артист признался, что не прибегает к ботоксу, поскольку опасается его воздействия на организм. Однако иногда он делает инъекции диспорта – препарата, который, как и ботулотоксин, применяется в косметологии для коррекции мимических морщин.

"Ботокс нет, но иногда диспорт. Ботокс нет, потому что это яд, все же, я боюсь", – объяснил певец.

Кроме того, EL Кравчук периодически проходит плазмотерапию – процедуру с использованием собственной плазмы крови. По словам артиста, он делает ее примерно раз в год.

Певец подчеркнул, что воспринимает косметологические процедуры прежде всего как способ поддерживать состояние кожи и ухаживать за собой, а не как возможность кардинально изменить внешность.

Инфографика / Главред

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О персоне: EL Кравчук EL Кравчук - украинский певец, актер и телеведущий. В 1995 году подал заявку на участие в международном конкурсе "Червона Рута" и победил в нем. Началась запись первого альбома. В 1996 году поступил в Киевскую государственную консерваторию. В 1997 году вышел первый альбом исполнителя "Ничей". В 2003 году Кравчук сделал перерыв в сольной карьере и все время посвятил театральной постановке "Гамлет" (режиссер - Андрей Жолдак). Кравчук принял участие в 85 спектаклях в Украине, Голландии, Франции, Испании, Македонии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Польше, Германии, России, Сербии, сообщает Википедия.

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