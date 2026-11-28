Принцесса Уэльская откровенно поделилась воспоминаниями о самых сложных моментах лечения.

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Кейт Миддлтон перенесла операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales; скрин из видео

Вы узнаете:

Какую сложную операцию перенесла Кейт Миддлтон

Как принцесса лечилась от рака

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала о "самых тяжелых моментах" своей борьбы с онкологическим заболеванием в документальном фильме Heal, сообщает The Daily Mail. Премьера ленты состоится 29 ноября на телеканале BBC.

В фильме принцесса вспомнила, как после операции на брюшной полости в 2024 году находилась в пограничном состоянии, когда сознание то возвращалось, то снова исчезало. По ее словам, это был "по-настоящему пугающий, дезориентирующий опыт", однако в темноте она чувствовала, что кто-то держит ее за руку.

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Кейт Миддлтон проходила химиотерапию / скрин из видео

"Это был действительно тяжелый период. Я всегда буду благодарна тем, кто был рядом со мной в тот момент. Часто нам кажется, что нужно что-то исправить, что-то сказать или сделать, но это не так. Нужно просто быть рядом. Именно так выглядит любовь", - отметила Кейт Миддлтон.

Она добавила, что этот опыт помог ей осознать ценность простого человеческого присутствия в самые мрачные времена, назвав его "моментом настоящего утешения" посреди тумана. При этом принцесса не стала раскрывать подробности своего диагноза, однако подтвердила, что прошла изнурительный курс профилактической химиотерапии и с января 2025 года находится в состоянии ремиссии.

Кейт Миддлтон - рак / ua.depositphotos.com

"Рак действительно меняет тебя. Он меняет твое тело, меняет тебя физически. Диагноз меняет человека на гораздо более глубоком уровне. Думаю, когда сталкиваешься с собственной уязвимостью, когда осознаешь свою смертность, приходится принять тот факт, что жизнь не бесконечна. И в такие моменты - да, действительно происходят изменения", - поделилась принцесса.

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