По словам Камалии, в последнее время ее вес существенно менялся из-за проблем со здоровьем.

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Камалия похудела на 10 кг и назвала свой нынешний вес / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кратко:

Проблемы с пищеварением заставили певицу пересмотреть питание

Вес певицы составляет 59 килограммов

Украинская певица Камалия рассказала о результатах похудения и впервые раскрыла, сколько сейчас весит. Артистке удалось сбросить 10 килограммов, однако она не собирается останавливаться на достигнутом и планирует похудеть еще немного.

О переменах во внешности 49-летняя исполнительница рассказала в эфире программы "Ранок у Великому Місті".

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По словам Камалии, в последнее время ее вес существенно менялся из-за проблем со здоровьем. После перенесенного онкологического заболевания, операции, лучевой и химиотерапии артистка набрала лишние килограммы. Позже ситуация осложнилась еще одним серьезным диагнозом, связанным с кишечником.

Именно проблемы с пищеварением заставили певицу пересмотреть питание и придерживаться строгой диеты. В результате вес постепенно начал снижаться.

"Минус 10. Сначала во время онкологии набрала после операции, лучевой, химии. В июне этого года в реанимации, когда подтвердили еще один серьезный диагноз кишечника, мне сказали, что этого нельзя и этого", – поделилась исполнительница.

Камалия отдельно подчеркнула, что не использовала специальные препараты для похудения. По ее словам, она принимала исключительно лекарства, необходимые для лечения заболевания кишечника.

Сейчас вес певицы составляет 59 килограммов. Однако ее цель – сбросить еще несколько килограммов.

"Я хотела бы влезть в эти платья, которые были на "Миссис Мира". Сейчас я вешу 59 кг. Ну, где-то 53 было бы классно", – призналась артистка.

Камалия / Инфографика: Главред

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О персоне: Камалия Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".

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