Олимпийская чемпионка поделилась редкими кадрами взросления Вадима.

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Лилия Подкопаева обратилась к сыну / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

Вы узнаете:

Сколько лет исполнилось приемному сыну Лилии Подкопаевой

Какие архивные снимки опубликовала спортсменка

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась с поклонниками важным семейным событием - ее приемному сыну Вадиму исполнился 21 год. В честь дня рождения спортсменка опубликовала в Instagram архивные фотографии, на которых показала, как парень менялся с детства до юности.

На трогательных кадрах звездная мама запечатлела особые моменты их совместной жизни - от совсем маленького Вадима в маминых объятиях до снимков из зарубежных поездок, семейных встреч и первых значительных успехов. Также гимнастка посвятила имениннику теплые слова с пожеланиями смело идти к целям и ценить самое важное.

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Сын Лилии Подкопаевой в детстве / фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

"Сын, пусть жизнь открывает перед тобой безграничные возможности, пусть хватает смелости мечтать, сил - совершать задуманное, а мудрости - ценить самое важное. Будь здоров, счастлив и всегда под Божьей защитой! С днем рождения, мой мальчик!" - поздравила сына спортсменка.

Как повзрослел сын Лилии Подкопаевой / фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

Напомним, Вадим появился в семье Подкопаевой в 2006 году, когда она вместе с мужем Тимофеем Нагорным усыновила 8-месячного мальчика из детского дома. Интересно, что прямо во время оформления документов на усыновление Лилия узнала о собственной беременности, однако это не изменило решения супругов, и они забрали малыша в семью.

Лилия Подкопаева / инфографика: Главред

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