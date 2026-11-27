Вы узнаете:
- Сколько лет исполнилось приемному сыну Лилии Подкопаевой
- Какие архивные снимки опубликовала спортсменка
Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась с поклонниками важным семейным событием - ее приемному сыну Вадиму исполнился 21 год. В честь дня рождения спортсменка опубликовала в Instagram архивные фотографии, на которых показала, как парень менялся с детства до юности.
На трогательных кадрах звездная мама запечатлела особые моменты их совместной жизни - от совсем маленького Вадима в маминых объятиях до снимков из зарубежных поездок, семейных встреч и первых значительных успехов. Также гимнастка посвятила имениннику теплые слова с пожеланиями смело идти к целям и ценить самое важное.
"Сын, пусть жизнь открывает перед тобой безграничные возможности, пусть хватает смелости мечтать, сил - совершать задуманное, а мудрости - ценить самое важное. Будь здоров, счастлив и всегда под Божьей защитой! С днем рождения, мой мальчик!" - поздравила сына спортсменка.
Напомним, Вадим появился в семье Подкопаевой в 2006 году, когда она вместе с мужем Тимофеем Нагорным усыновила 8-месячного мальчика из детского дома. Интересно, что прямо во время оформления документов на усыновление Лилия узнала о собственной беременности, однако это не изменило решения супругов, и они забрали малыша в семью.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк записали откровенное видео, в котором поделились сложностями первого месяца после появления на свет их первенца. По словам супругов, начальные 4 недели родительства обернулись для их пары серьезным испытанием.
Также игрок киевского "Динамо" Владислав Супряга и победительница конкурса "Мисс Земля Украина" Марина Литвин тайно сыграли свадьбу в Киеве. Пара решила обойтись без традиционной пышности и шумного праздника, отдав предпочтение сдержанной эстетике.
Читайте также:
- "Мисс Земля Украина" тайно вышла замуж за звезду "Динамо" - детали
- "Против моей воли на тыловую службу": победитель "Холостячки" перевелся из Нацгвардии
- "Пока это возможно": Осадчая приняла решение, будет ли вывозить детей из Киева
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред