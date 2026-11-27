Андрей Задворный наконец получил возможность перевестись в боевое подразделение.

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Андрей Задворный перевелся в Силы беспилотных систем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Задворный

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Почему Андрей Задворный перевелся из Национальной гвардии Украины

В каком роде войск победитель "Холостячки-2" продолжит службу

Победитель 2-го сезона романтического реалити "Холостячка" со Златой Огневич Андрей Задворный сообщил в Instagram о завершении службы в Национальной гвардии Украины. После 9 месяцев в ее рядах военнослужащий продолжит защищать страну в Силах беспилотных систем.

В своей публикации Задворный поделился снимком в военной форме и откровенно описал трудности, с которыми столкнулся за время службы. По его словам, изначально он проходил рекрутинг в боевое подразделение "Лазарс Груп", однако вопреки собственному желанию оказался на тыловой должности.

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Андрей Задворный - Холостячка / фото: instagram.com, Андрей Задворный

"Сегодня завершилась моя служба в Национальной гвардии. Прошло 9 месяцев, за которые произошло много странных для меня вещей, начиная с рекрутинга в боевое подразделение Лазарс Груп и попадания против моей воли на тыловую службу, которая мало связана с сопротивлением России. (Оказывается, и такое бывает)", - поделился Андрей.

Военнослужащий отметил, что на протяжении 8 месяцев 3 раза пытался добиться перевода в другое подразделение. Несмотря на непростой опыт, он с теплотой поблагодарил людей, с которыми познакомился за это время. Теперь Задворный переходит в Силы беспилотных систем, где рассчитывает наконец применить накопленные знания на практике.

Андрей Задворный мобилизировался / фото: instagram.com, Андрей Задворный

"Завтра начинается служба в Силах беспилотных систем, где, наконец, планирую реализовать самостоятельно приобретенные навыки и знания, в полной мере вложить весь жизненный опыт в службу", - подчеркнул он.

Напомним, о своей мобилизации победитель "Холостячки-2" объявил 18 февраля 2026 года. Тогда он объяснил это решение тем, что внутренне исчерпал себя в волонтерстве и почувствовал необходимость быть максимально эффективным непосредственно в рядах армии.

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