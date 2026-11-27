С таблички на кладбище в Лос-Анджелесе убрали отсылку к культовому ситкому.

https://stars.glavred.info/s-mogily-mettyu-perri-propalo-upominanie-seriala-druzya-chem-ego-zamenili-10815872.html Ссылка скопирована

Мэттью Перри - Друзья / коллаж: Главред, фото: imdb.com; ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какую фразу убрали с могилы Мэттью Перри

Почему надгробие актера долгое время оставалось безымянным

На могиле американо-канадского актера Мэттью Перри, прославившегося ролью Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья", неожиданно изменили надгробную надпись, пишет Entertainment Weekly. С таблички на кладбище в Лос-Анджелесе убрали упоминание знаменитого ситкома, заменив его более личным посланием.

Звезда сериала "Друзья" скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Долгое время на его могиле не устанавливали табличку, чтобы сохранить место захоронения в секрете. Она появилась только в январе 2026 года.

видео дня

Мэттью Перри, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу / ua.depositphotos.com

Изначально на надгробии, помимо имени и дат жизни актера, была выгравирована отсылка к шоу, в котором он снимался 10 лет:

"Тот, кого очень любили - Друг".

Однако теперь на могиле артиста появилась более личная надпись:

"Покойся! Мы любим тебя всем сердцем".

Как умер Мэттью Перри / ua.depositphotos.com

Напомним, бездыханное тело Мэттью Перри обнаружили в джакузи его дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала передозировка кетамином, который актер получал нелегально вне рамок лечения депрессии. По итогам расследования 5 фигурантов дела, включая 2 врачей, наркодилера и личного помощника, признали свою вину и получили приговоры суда.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Арсен Мирзоян в интервью поделился, как военные подшучивают над его возможной мобилизацией. По словам артиста, вопрос его службы в армии уже обсуждался, а отдельные командиры предлагали ему вполне конкретные должности.

Также Вячеслав Хостикоев поделился подробностями похудения на 35 килограммов и прокомментировал слухи о своем здоровье. Резкое преображение сына Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева активно обсуждают в сети.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред