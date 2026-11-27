Вы узнаете:
- Какую фразу убрали с могилы Мэттью Перри
- Почему надгробие актера долгое время оставалось безымянным
На могиле американо-канадского актера Мэттью Перри, прославившегося ролью Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья", неожиданно изменили надгробную надпись, пишет Entertainment Weekly. С таблички на кладбище в Лос-Анджелесе убрали упоминание знаменитого ситкома, заменив его более личным посланием.
Звезда сериала "Друзья" скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Долгое время на его могиле не устанавливали табличку, чтобы сохранить место захоронения в секрете. Она появилась только в январе 2026 года.
Изначально на надгробии, помимо имени и дат жизни актера, была выгравирована отсылка к шоу, в котором он снимался 10 лет:
"Тот, кого очень любили - Друг".
Однако теперь на могиле артиста появилась более личная надпись:
"Покойся! Мы любим тебя всем сердцем".
Напомним, бездыханное тело Мэттью Перри обнаружили в джакузи его дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала передозировка кетамином, который актер получал нелегально вне рамок лечения депрессии. По итогам расследования 5 фигурантов дела, включая 2 врачей, наркодилера и личного помощника, признали свою вину и получили приговоры суда.
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