Украинский певец поделился, что военные регулярно шутят на тему его службы в армии.

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Арсен Мирзоян - мобилизация / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Что Арсен Мирзоян рассказал о своей возможной мобилизации

Какие предложения по службе получал певец

Украинский певец Арсен Мирзоян рассказал о шутках военных по поводу его возможной мобилизации в интервью проекту "Наодинці з Гламуром". Артист признался, что тема службы уже поднималась, а некоторые командиры даже предлагали ему конкретные должности.

В беседе Мирзоян отметил, что у него уже есть отношения от разных подразделений. По словам певца, командиры иногда в шутку обращаются к нему через ТЦК и прямо указывают, куда хотели бы его привлечь, а одно из последних предложений поступило от командира артиллерийского подразделения.

видео дня

Арсена Мирзояна вызывали в ТЦК / скрин из видео

"Рассматривали, и уже есть отношения от разных подразделений. Уже шутят, и даже менявшиеся в бригадах командиры еще присылали мне уже иски в ТЦК", - рассказал Мирзоян

Артист также вспомнил, что один из командиров предложил ему должность сержанта в подразделении, связанном с артиллерийским орудием. На это предложение Мирзоян отреагировал с иронией и отказался от такой роли.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян с дочерью / фото: facebook.com/arsen.baburka

"Юрьевич, я не пойду командиром пушки. Уже из пушки никто не стреляет, я говорю, извините", - пошутил певец.

Арсен Мирзоян / инфографика: Главред

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