Вы узнаете:
- До каких пор Катя Осадчая планирует оставаться с сыновьями в Киеве
- Как старший сын звезды реагирует на ночные обстрелы
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая призналась блогеру Анне Хаустовой, что, несмотря на постоянные российские обстрелы, пока не планирует вывозить младших сыновей из Киева. В то же время знаменитость не скрывает сомнений в правильности этого решения.
По словам ведущей, семья останется в столице до тех пор, пока там сохраняются базовые условия для нормальной жизни. Ключевыми факторами она называет работу школ и детских садов, наличие света, воды, а также топлива для генераторов и оборудованных укрытий в учебных заведениях Ивана и Данила.
"Мы будем оставаться здесь, насколько это возможно. Пока работают школы и детские сады, есть вода, свет, бензин, есть чем заправить генератор. Понятно, что с маленькими детьми сложнее. Но пока в школе, где учится Иван, большую часть времени дети находятся в укрытии, у Данила в детском саду тоже есть укрытие. То есть пока это возможно, пока работают детские сады и школы. Будут ли зимой условия для детей в Киеве, мы тоже не знаем", - поделилась ведущая.
Осадчая отметила, что безопасность сыновей остается для нее главным приоритетом, поэтому совмещать работу в столице с воспитанием детей становится все сложнее. По ее словам, Иван иногда просыпается ночью от звуков взрывов, а сама она с пониманием относится к родителям, которые решаются на эвакуацию.
"Я считаю, что безопасность детей - это самое главное. Иван боится. Иногда бывает, что ночью он пугается взрывов. Сейчас главная дилемма - как работать, оставаться в Киеве и одновременно обеспечивать безопасность детей. Я совершенно не знаю, как это сделать. Я понимаю всех родителей, которые эвакуируют детей. Понимаю, потому что безопасность детей - это самое главное", - сказала знаменитость.
Ведущая добавила, что ей особенно тяжело видеть последствия российских атак и кадры спасения пострадавших детей. Из-за этого она не берется с уверенностью утверждать, что поступает правильно, оставляя сыновей в Киеве.
"Когда вижу, как детей достают из-под завалов, они потом бесконечно стоят перед моими глазами. И я не знаю, правильно ли поступаю, оставляя детей в Киеве. Не знаю. Поэтому понимаю всех мам, которые находятся за границей", - призналась ведущая.
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