Телеведущая рассказала, при каких условиях ее семья останется в столице.

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Катя Осадчая призналась, будет ли вывозить детей / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Катя Осадчая

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До каких пор Катя Осадчая планирует оставаться с сыновьями в Киеве

Как старший сын звезды реагирует на ночные обстрелы

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая призналась блогеру Анне Хаустовой, что, несмотря на постоянные российские обстрелы, пока не планирует вывозить младших сыновей из Киева. В то же время знаменитость не скрывает сомнений в правильности этого решения.

По словам ведущей, семья останется в столице до тех пор, пока там сохраняются базовые условия для нормальной жизни. Ключевыми факторами она называет работу школ и детских садов, наличие света, воды, а также топлива для генераторов и оборудованных укрытий в учебных заведениях Ивана и Данила.

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"Мы будем оставаться здесь, насколько это возможно. Пока работают школы и детские сады, есть вода, свет, бензин, есть чем заправить генератор. Понятно, что с маленькими детьми сложнее. Но пока в школе, где учится Иван, большую часть времени дети находятся в укрытии, у Данила в детском саду тоже есть укрытие. То есть пока это возможно, пока работают детские сады и школы. Будут ли зимой условия для детей в Киеве, мы тоже не знаем", - поделилась ведущая.

Екатерина Осадчая с детьми / фото: instagram.com, Юрий Горбунов

Осадчая отметила, что безопасность сыновей остается для нее главным приоритетом, поэтому совмещать работу в столице с воспитанием детей становится все сложнее. По ее словам, Иван иногда просыпается ночью от звуков взрывов, а сама она с пониманием относится к родителям, которые решаются на эвакуацию.

"Я считаю, что безопасность детей - это самое главное. Иван боится. Иногда бывает, что ночью он пугается взрывов. Сейчас главная дилемма - как работать, оставаться в Киеве и одновременно обеспечивать безопасность детей. Я совершенно не знаю, как это сделать. Я понимаю всех родителей, которые эвакуируют детей. Понимаю, потому что безопасность детей - это самое главное", - сказала знаменитость.

Сыновья Кати Осадчей / фото: instagram.com, Катя Осадчая

Ведущая добавила, что ей особенно тяжело видеть последствия российских атак и кадры спасения пострадавших детей. Из-за этого она не берется с уверенностью утверждать, что поступает правильно, оставляя сыновей в Киеве.

"Когда вижу, как детей достают из-под завалов, они потом бесконечно стоят перед моими глазами. И я не знаю, правильно ли поступаю, оставляя детей в Киеве. Не знаю. Поэтому понимаю всех мам, которые находятся за границей", - призналась ведущая.

Екатерина Осадчая / инфографика: Главред

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