Супруги поделились, почему родительство стало для них настоящим испытанием.

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Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Тышкевич

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С какими трудностями столкнулись Катерина Тышкевич и Валентин Томусяк

Как актеры преодолели недопонимание

Украинские актеры Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк рассказали о трудностях, с которыми столкнулись в первый месяц после рождения первенца, записав откровенное видео для Instagram. Супруги признались, что первые 4 недели родительства стали для их отношений серьезным испытанием.

По словам пары, ссоры и конфликты им вообще не свойственны, однако новый статус все же заставил их по-новому взглянуть на семейные кризисы. Своими переживаниями актеры решили честно поделиться с подписчиками.

видео дня

Екатерина Тышкевич - личная жизнь / скрин из видео

"Нам вообще не свойственны ссоры или конфликты, но теперь я понимаю, почему многие пары не переживают первый год родительства", - откровенно призналась Екатерина.

Валентин Томусяк, в свою очередь, в шутку добавил, что теперь понимает тех родителей, которые "уходят за хлебом и возвращаются через 20 лет". Тышкевич отметила, что самой сложной для них оказалась 3-я неделя, когда совпали новая рутина и отъезд мужа по работе.

Екатерина Тышкевич - сын / фото: instagram.com, Екатерина Тышкевич

"Ведь ребенок - это множество новых вводных, и нужно приспособиться к тому, что жизнь уже не будет прежней. Когда у одного все же больше свободы - а у тебя были гастроли, - а второй заперт в четырех стенах с малышом, это немного давит на психику, крыша едет", - поделилась актриса.

Впрочем, сразу после возвращения Валентина с гастролей супруги откровенно поговорили, обсудили все переживания и смогли "вернуть тепло в дом".

Видео Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка смотрите тут.

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