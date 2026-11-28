Путинист пожаловался на боль от утраты питомца по кличке Леброн.

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Филипп Киркоров рассказал о смерти собаки / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

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Что написал Филипп Киркоров о внезапной смерти своего пса

За что пользователи сети жестко раскритиковали артиста

Российский певец-путинист Филипп Киркоров сообщил о смерти своей любимой собаки породы мальтипу по кличке Леброн, которой был всего 1 год. О гибели питомца артист рассказал в Instagram, признавшись подписчикам, что тяжело переживает утрату.

В публикации певец отметил, что смерть малыша стала для него настоящим ударом и оставила после себя лишь пустоту и боль. Он также слезливо попрощался с четвероногим другом. Более того, путинист выложил фото вместе с любимцем, добавив к нему траурную ленту.

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"Вчера не стало Леброна… Пустота и боль. Нашему малышу мальтипу был всего годик. Беги по радуге, мой мальчик", - написал Киркоров.

Киркоров опубликовал фото с черной лентой / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Однако вместо сочувствия артист столкнулся с волной критики в комментариях. Подписчики предположили, что причиной смерти щенка мог стать его образ жизни, ведь певец брал малыша с собой в постоянные разъезды и на шумные мероприятия.

"Замучили бедную псинку, разве можно таскать везде, где софиты, мерцания и гам"

"Таскал его повсюду, как вещь... Бедное животное"

"Щенок до года спит 20 часов и 4 часа активности. Этот ребенок под мышкой висел все время"

Киркоров публично носился со щенком / скрин из видео

Напомним, Киркоров давно держит дома нескольких собак разных пород, среди которых далматинцы, чау-чау, мальтипу и лабрадудль. В августе 2025 года у него умер японский шпиц Хари, проживший в семье 16 лет, после чего певец даже просил знакомых больше не дарить ему животных из-за тяжелых переживаний из-за потери питомцев.

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