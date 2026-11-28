Украинская певица дала понять, что возвращение к бывшему супругу зависит не только от его желания.

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Камалия и Мохаммад Захур - развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

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При каком условии Камалия готова вернуться к Захуру

Кого бизнесмен назвал главными женщинами в своей жизни после развода

Украинская певица Камалия ответила, возможно ли ее воссоединение с бывшим мужем Мохаммадом Захуром после развода. В интервью проекту "Наодинці з Гламуром" артистка не исключила такой сценарий окончательно, однако обозначила важное условие для восстановления брака.

Во время разговора певицу спросили, согласилась ли бы она вернуться к бизнесмену, если бы он сам захотел возобновить отношения. Камалия дала понять, что одного желания бывшего супруга недостаточно, ведь у нее самой есть к нему претензии.

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"Это если я его прощу", - заметила Камалия.

Камалия с Мохаммадом Захуром на Майорке / фото: instagram.com, Камалия

На уточняющий вопрос журналистки, готова ли она простить экс-супруга уже сейчас, артистка ответила довольно уклончиво и загадочно: "Посмотрим. Не знаю".

В свою очередь, Мохаммад Захур в разговоре с Анной Севастьяновой также прокомментировал свою личную жизнь после развода. Бизнесмен заверил, что сейчас не состоит в новых отношениях, а среди женщин, которых он любит, назвал только своих дочерей и саму Камалию.

Камалия с детьми и бывшим мужем / фото: instagram.com, Камалия

"Нет, мое сердце свободно. Она любит своих детей. И очень любит. Я люблю и Камалию. Она мать моих детей", - поделился Захур.

На вопрос о возможных новых романах бизнесмен ответил с юмором, дав понять, что пока не заинтересован в поиске новой избранницы.

Камалия / инфографика: Главред

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