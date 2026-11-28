Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания признал российского артиста лицом, создающим угрозу национальной безопасности Украины.

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Аристарх Венес - Кадетство / коллаж: Главред, фото: Стархит; instagram.com, Аристарх Венес

Вы узнаете:

Почему Аристарх Венес попал в "черный список"

Какие обстоятельства к этому привели

Российский актер Аристарх Венес, известный публике по сериалу "Кадетство", внесен в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее решение Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял 26 ноября после мониторинга медиапространства, сообщается на сайте регуляторного органа.

В ведомстве установили, что артист стал лицом путинской пропаганды, поддерживает российских оккупантов и незаконно посещает временно оккупированные территории Украины. В частности, Венес сыграл одну из ключевых ролей в пропагандистском мини-сериале "20/22", съемки которого проходили в захваченном Мариуполе, а премьера состоялась в 2024 году на "Первом канале".

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Аристарх Венес поддержал российскую агрессию против Украины / фото: instagram.com, Аристарх Венес

Кроме того, регулятор зафиксировал публичные высказывания актера, в которых он хвастался поездками в так называемые "ЛДНР" и фактически отрицал территориальную целостность Украины.

"Поехал на присоединение "ДНР", "ЛНР" к России. Это вообще странно. То есть я приезжал в самопровозглашенные народные республики, а уезжал уже из России", - заявлял ранее Венес.

Также в 2024 году актер принял участие в "Форуме молодежи Донбасса" в оккупированном Бердянске Запорожской области, где призывал работать ради "победы РФ" и рассказывал о "глубокой эмоциональной связи" с регионом. Помимо этого, Венес регулярно собирает помощь для российских военных, героизирует их действия и публично оправдывает вооруженную агрессию против Украины.

Аристарх Венес снимался в пропагандистских фильмах / фото: instagram.com, Аристарх Венес

Напомним, широкую известность Аристарх Венес получил в 2000-х годах благодаря роли суворовца Ильи Сухомлина в сериалах "Кадетство" и "Кремлевские курсанты". Он также снимался в проектах "Одноклассники", "Корпоратив", "Пятница" и "Водоворот".

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