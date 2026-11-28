Актеры устроили уютную домашнюю фотосессию.

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Екатерина Тышкевич показала лицо сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Тышкевич

Вы узнаете:

Как Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк отметили первый месяц сына

В чем актриса призналась относительно ухода за малышом

Украинская актриса Екатерина Тышкевич и ее супруг Валентин Томусяк отметили важный день для своего первенца, которому исполнился ровно 1 месяц. В честь семейного события артистка опубликовала в Instagram серию теплых кадров с домашней фотосессии, впервые показав лицо Даниэля.

По словам актрисы, для нее особенно трогательно ежедневно замечать малейшие перемены во внешности малыша, который находится на грудном вскармливании. Тышкевич отметила, что ей удивительно осознавать, как рост ребенка связан с участием ее собственного тела.

видео дня

Как выглядит сын Тышкевич и Томусяка / фото: instagram.com, Екатерина Тышкевич

"Даниэлю сегодня исполняется месяц. Как интересно ежедневно наблюдать за микроизменениями в его лице и осознавать, что часть этих изменений происходит буквально при непосредственном участии твоего тела", - поделилась Екатерина.

Артистка призналась, что в первые дни после рождения сына ей было непросто справляться с волнением, тогда как Валентин с самого начала чувствовал себя увереннее. Со временем молодая мама освоилась в уходе за ребенком, а к первому празднику малыша в гости приехали его бабушка и дедушка.

Даниэль - сын Екатерины Тышкевич / скрин из видео

"Наш папа с самого начала был во всем этом смелее, а я вот только сейчас научилась без паники надевать нашему жучку памперс. Поздравить Данелика с первым маленьким юбилеем приехали дедушка и бабушка из Одессы, а моя мама привезла ему новенькую одежду и роскошный грызунок", - поделилась радостью актриса.

Видео Екатерины Тышкевич с сыном смотрите тут.

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