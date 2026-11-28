Вы узнаете:
- Почему Джамала не поехала в европейское турне после победы на "Евровидении-2016"
- Сколько времени потребовалось певице, чтобы восстановить репутацию
Украинская певица Джамала вспомнила, как из-за некомпетентности своего тогдашнего менеджмента упустила множество карьерных возможностей после победы на "Евровидении-2016". Об этом артистка рассказала в своих Instagram, отвечая на вопросы поклонников о том, как она справлялась с внезапно обрушившейся славой.
По словам певицы, сама она была готова к успеху, поскольку до конкурса много училась и постоянно работала над собственной музыкой, однако ее команда не выдержала испытания популярностью. Позже, собирая отзывы от организаторов и партнеров, Джамала узнала, что менеджеры вели себя высокомерно, завышали гонорары и самовольно отменяли важные для нее проекты.
"К сожалению, моя команда тогда немного "взлетела" - они, наверное, не были достаточно готовы. Это я уже потом, собирая отзывы, поняла: они вели себя грубо, высокомерно, называли какие-то нереальные цены, отменяли то, что мне хотелось", - рассказала артистка.
Из-за такого подхода сорвался даже запланированный европейский тур, а самой Джамале пришлось долго восстанавливать рабочие процессы. Несмотря на потери, певица не опустила руки и считает, что закалиться ей помогли воспитание и поддержка семьи.
"То есть два года пришлось все собирать заново. Я не поехала в тур по Европе, как планировала, из-за менеджмента, тоже такой промах. Но что поделать. Есть как есть. Главное, что это меня не сломило. Я такая, какая есть, и этим обязана родителям и воспитанию", - подчеркнула знаменитость.
Джамала - Евровидение 2016
В мае 2016 года в Стокгольме Джамала одержала триумфальную победу с композицией "1944". Артистка не только принесла Украине хрустальный микрофон, но и установила на тот момент абсолютный рекорд в истории конкурса, набрав 534 балла.
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