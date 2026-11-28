Не все пары преодолели эту отметку, сохранив верность друг другу.

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Ольга Сумская и Елена Кравец - свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская, 1+1

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Какая звездная пара уже отпраздновала медную свадьбу

Кто из знаменитостей открыто говорил об изменах в браке

В украинском шоу-бизнесе немало звездных союзов, которые выдержали проверку славой, кризисами и десятилетиями совместной жизни. Главред расскажет о самых крепких семьях артистов и о том, какие испытания им пришлось пройти ради сохранения любви.

Павел и Марина Зибровы

Павел и Марина Зибровы поженились 25 августа 1994 года - прямо в день рождения невесты, когда артисту было 37 лет, а его избраннице - 35. До этой встречи у обоих за плечами уже были неудачные первые браки, завершившиеся разводами. В 1997 году у супругов родилась общая дочь Диана, которая со временем стала работать в команде отца. Также семья воспитывала сына Марины от первого брака Александра, а у Павла есть старший сын Сергей.

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За 3 десятилетия Марина стала для певца не просто женой, но и директором, и главной музой - именно ей Зибров посвятил свой культовый хит "Марина". Артист с юмором называет себя "подкаблучником" и шутит, что главный девиз их семьи звучит так: "Как папа скажет, так по-маминому и будет". По словам Павла, их союз держится на доверии и юморе, хотя Марина строго следит за дисциплиной в коллективе и может попросить заменить девушек в балете, если чувствует с их стороны излишнее внимание к супругу.

Павел Зибров с женой и дочерью / instagram.com/pavlo_zibrov

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов

Победительница "Евровидения" Руслана Лыжичко замужем за своим продюсером Александром Ксенофонтовым с 28 декабря 1995 года. Они познакомились в середине 1990-х на студии звукозаписи и поженились вопреки сопротивлению родителей. С тех пор супруги неразлучны как в жизни, так и в работе: Александр выступает продюсером певицы, и они вместе реализуют музыкальные и социальные проекты.

Руслана не скрывает, что в союзе 2 амбициозных и творческих людей не обходится без эмоциональных споров и ревности - однажды в их браке даже возникала реальная угроза развода, но именно в дискуссиях у них рождаются лучшие идеи. Общих детей у пары нет: певица откровенно делилась историей о попытках ЭКО и потере беременности на раннем сроке в 2010 году из-за сильного переутомления, однако признавалась, что все еще рассматривает возможность стать матерью.

Руслана Лыжичко с мужем / фото: instagram.com, Руслана Лыжичко

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Роман актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка вспыхнул в 1990-х годах во время совместной работы в театре, уже после рождения старшей дочери актрисы Антонины. Начало отношений было непростым, поскольку Сумская на тот момент еще была замужем за Евгением Паперным. Сама актриса позже вспоминала этот любовный треугольник с улыбкой, считая их встречу с Виталием неизбежной. Официально пара узаконила отношения 6 мая 1996 года, а в 2002-м у них родилась дочь Анна.

За более чем 30 лет совместной жизни супруги прошли через серьезные испытания и даже оказывались на грани развода. Ольга Сумская откровенно рассказывала о давних изменах мужа, которые со временем научилась воспринимать как тяжелый жизненный урок. Преодолеть кризисы и сохранить семью паре помогли искренние разговоры, умение прощать и общие семейные ценности.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Елена и Сергей Кравцы

История любви Елены и Сергея Кравцов началась еще в конце 1990-х, в студенческие годы, благодаря общему увлечению КВН. В сентябре 2002 года пара сыграла свадьбу, когда актриса находилась на 5-м месяце беременности, а уже в феврале 2003-го у них родилась дочь Мария. В июле 2016 года семья пополнилась двойняшками Иваном и Екатериной, хотя до этого Елене пришлось пережить 2 выкидыша из-за чрезмерных рабочих нагрузок.

В 2025 году в сети активно обсуждали слухи о возможном разводе пары, а в октябре того же года Сергей Кравец присоединился к рядам ВСУ. В начале 2026 года Елена подтвердила, что они не разведены, хотя и переживают сложный этап в отношениях. Однако вскоре наметилось потепление: 14 февраля 2026 года военнослужащий неожиданно появился на спектакле жены с цветами, что стало очевидным знаком сближения супругов.

Елена Кравец с мужем / instagram.com/lennykravets

Ирина Федишин и Виталий Човнык

Певица Ирина Федишин и ее продюсер Виталий Човнык вместе уже более 20 лет - их брак был заключен 29 июля 2006 года, когда артистке было всего 19 лет. Будущие супруги познакомились после концерта, когда Виталий подошел к певице за автографом. Несмотря на то что в начале отношений они жили в разных городах, роман развивался стремительно, и уже через полгода парень сделал возлюбленной предложение.

Сегодня Човнык полностью отвечает за менеджмент, логистику и продвижение супруги, а вместе пара воспитывает 2 сыновей - Юрия и Олега. В октябре 2026 года им пришлось пережить тяжелейшее испытание: супруги потеряли долгожданную дочь Веронику на позднем сроке беременности, а сама певица столкнулась с серьезными осложнениями после родов.

Ирина Федишин и Виталий Човнык / фото: instagram.com, Виталий Човнык

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