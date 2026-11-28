Артистка призналась, что раньше практически не задумывалась о материнстве, поскольку главным приоритетом для нее всегда оставалась карьера.

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Анна Тринчер призналась, почему не готова стать мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

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Певица не представляет себя в роли матери

Артистка с восхищением отзывается о женщинах, которые решаются стать матерями во время войны

Украинская певица Анна Тринчер откровенно рассказала о своем отношении к материнству и объяснила, почему пока не планирует рождение ребенка. На ее взгляды повлияла беременность близкой подруги Дианы Глостер, однако сама артистка признается, что пока не готова к такому важному шагу. Об этом исполнительница рассказала в интервью для проекта "Наодинці з Гламуром".

Тринчер поделилась, что с интересом наблюдает за беременностью подруги и искренне радуется происходящему в ее жизни. При этом крестной мамой будущего малыша Анна не станет. По словам певицы, из-за плотного рабочего графика она не сможет уделять ребенку достаточно времени и полноценно участвовать в его жизни.

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Артистка призналась, что раньше практически не задумывалась о материнстве, поскольку главным приоритетом для нее всегда оставалась карьера. Однако наблюдения за Дианой Глостер заставили ее немного иначе взглянуть на беременность и появление ребенка в семье.

"Я была так немного больше к чайлдфри, потому что я очень амбициозна. И для меня моя карьера всегда была и будет на первом месте. Но когда я смотрю на Диану, как она расцветает, сколько у нее энергии, как она счастлива, какой это важный этап для отношений", – поделилась Тринчер.

Вместе с тем певица подчеркнула, что пока не представляет себя в роли матери. Одной из главных причин ее сомнений остается полномасштабная война в Украине. Анна призналась, что ей сложно представить беременность и рождение ребенка в условиях постоянных обстрелов и стресса.

При этом артистка с восхищением отзывается о женщинах, которые решаются стать матерями во время войны.

"Я пока не представляю, во-первых, в этом разряде своей жизни иметь ребенка, а во-вторых, пока я не представляю, как его родить в условиях, в которых мы живем", – призналась исполнительница.

Кроме того, во время интервью журналистка поинтересовалась у певицы ее отношением к алкоголю. Несмотря на то что в репертуаре Тринчер есть песни с соответствующим настроением, в обычной жизни она практически не употребляет спиртное.

По словам артистки, иногда она может выпить немного белого сухого вина в компании друзей, однако алкоголь ей не особенно нравится. Певица объяснила, что плохо переносит спиртное: после его употребления ей хочется спать или становится плохо.

"Просто алкоголь мне не идет, чтобы напиться. Ибо я либо засыпаю, либо возвращаю. То есть у меня очень маленькая терпимость к нему. К счастью, это просто не обо мне", – объяснила Тринчер.

Анна Тринчер / Инфографика: Главред

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О персоне: Анна Тринчер Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".

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