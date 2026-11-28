Телеведущая отреагировала на резонансное интервью певицы и Потапа.

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Екатерина Осадчая прокомментировала интервью Потапа и Насти / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Екатерина Осадчая

Вы узнаете:

Что Катерина Осадчая думает о заявлениях Насти Каменских

Поддерживает ли телеведущая связь со своей кумой и Потапом

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая в интервью Анне Хаустовой высказалась о языковом скандале вокруг своей кумы, певицы Насти Каменских. Поводом для обсуждения стали резонансные заявления, которые артистка сделала в разговоре с российской журналисткой Катериной Гордеевой.

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Осадчая отметила, что уважает свободу слова в демократическом обществе, однако негативно относится к высказываниям, которые задевают украинский язык или не имеют клинического подтверждения. Телеведущая добавила, что не обсуждала эту ситуацию лично с Настей, поэтому ей непросто судить о мотивах певицы.

"Мы хорошо знакомы, были соседями. Мы живем в демократическом обществе, где каждый имеет право на выражение своих мыслей. Я не люблю, когда оскорбляют украинский язык и в принципе говорят то, что клинически не доказано. Мне сложно комментировать. Мы с Настей об этом не говорили, поэтому мне сложно говорить, почему так", - пояснила Осадчая.

Настя Каменских - скандал / скрин из видео

При этом ведущая подчеркнула, что родной язык является главной основой национальной самоидентификации украинцев. По ее убеждению, его необходимо беречь, развивать и использовать в повседневной жизни.

"Я считаю, что украинский прекрасен, на нем нужно говорить, на нем нужно думать, наоборот, учить, совершенствовать. Это наше. У нас есть наша страна, наш язык. То, что нас отличает. От россиян, не знаю, от испанцев. Если мы не говорим по-украински - то мы кто? Мы должны быть самоидентифицированы", - заявила телеведущая.

Екатерина Осадчая про Настю Каменских / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

В ответ на реплику Анны Хаустовой о том, что подобные заявления становятся "точкой невозврата в страну", Осадчая отметила ответственность артистов за свои высказывания и призналась, что давно не виделась с Каменских и Потапом.

"Публичный человек должен отвечать за свои слова. И здесь каждый делает свой выбор. С Настей и Алексеем мы давно не виделись", - резюмировала Катерина Осадчая.

Напомним, ранее Настя Каменских регулярно приезжала в Киев, однако сейчас, как и Потап, не выступает в Украине. После громкого интервью Гордеевой оба артиста попали в базу сайта "Миротворец".

Екатерина Осадчая / инфографика: Главред

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