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Наталья Могилевская показала младшую дочь впервые за долгое время - детали

Элина Чигис
16 апреля 2025, 10:40
509
Наталья Могилевская старается ради детей.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская - как выглядит младшая дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Кратко:

  • Наталья Могилевская показала младшую дочь
  • Певицу занимается образованием девочки

Украинская известная певица Наталья Могилевская показала поклонникам уютный семейный контент.

На своей странице в соцсетях Наталья показала, как она заботится об образовании своих приемных дочерей. Младшая дочь артистки – София – с удовольствием занимается английским.

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На кадрах видно, как София занимается с репетитором, просматривает слайды и изучает новые слова.

Также девочка старается выводить буквы из английского алфавита и похвасталась своими успехами перед репетитором.

"Сонька на английском", - написала Могилевская.

Дочь Натальи Могилевской на занятии
Дочь Натальи Могилевской на занятии / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

Также певица засветила уютную детскую комнату Софии, в которой очень много игрушек.

Наталья Могилевская с младшей дочерью
Наталья Могилевская с младшей дочерью / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

Напомним, артистка воспитывает вместе с мужем, лицо которого скрывает, еще дочь Мишель, но в этот раз ее не показала.

Наталья Могилевская инфографика
Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

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Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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