Наталья Могилевская показала младшую дочь впервые за долгое время - детали

Кратко:
- Наталья Могилевская показала младшую дочь
- Певицу занимается образованием девочки
Украинская известная певица Наталья Могилевская показала поклонникам уютный семейный контент.
На своей странице в соцсетях Наталья показала, как она заботится об образовании своих приемных дочерей. Младшая дочь артистки – София – с удовольствием занимается английским.
На кадрах видно, как София занимается с репетитором, просматривает слайды и изучает новые слова.
Также девочка старается выводить буквы из английского алфавита и похвасталась своими успехами перед репетитором.
"Сонька на английском", - написала Могилевская.
Также певица засветила уютную детскую комнату Софии, в которой очень много игрушек.
Напомним, артистка воспитывает вместе с мужем, лицо которого скрывает, еще дочь Мишель, но в этот раз ее не показала.
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Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
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Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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