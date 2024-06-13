"Мама, мне здесь уже мало места": Наталья Могилевская показала, как балует младшую дочь

Украинская певица Наталья Могилевская охотно делится счастливыми моментами со своими приемными дочками.
На своей странице в Instagram звезда показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
"Моя младшая дочь спит со мной рядом в маленькой кровати, все прекрасно, но она до трех-четырех лет максимум. Четыре нам стукнуло, и она сказала: "Мама, мне здесь уже мало места". Я начала искать, что есть, какие есть кровати классные, и нашла от украинской компании. Я не могу ее снять с кровати. А эта кровать со спортивной площадкой", - поделилась певица.
Также артистка рассказала, что собирала кровать вместе со старшей дочерью Мишель и София оценила подарок, когда пришла домой из детского сада.
"Кровать приехала, София была в детсаду. Мы со старшей дочкой вдвоем собрали его. Младшая еще никогда у меня не занималась спортом, и сегодня я вижу, я понимаю, что это качает пресс, качает бицепс, добавляет ей креативу, как преодолеть этот спортивный площадка, как использовать ее более интересно", - отметила счастливая Могилевская.
Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, недавно Наталья Могилевская порадовала своих поклонников милейшим фото обьятий со своей младшей дочерью. На снимке певица с дочерью крепко обнялись, а маленькая София одета в красивое вышитое платье. Создалось впечатление, что Могилевская светится от счастья.
А также Наталья Могилевская обьявила о своей новой книге "Мама тебе знайде", в которую она вложила всю душу. Также команда певицы сообщила, что на фестивале "Книжкова країна" посетители смогли ознакомиться с содержанием книги.
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