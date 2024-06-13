УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Мама, мне здесь уже мало места": Наталья Могилевская показала, как балует младшую дочь

Элина Чигис
13 июня 2024, 11:38
263
Наталья Могилевская сделала очень удачный и полезный подарок младшей дочери.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская показала видео с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Украинская певица Наталья Могилевская охотно делится счастливыми моментами со своими приемными дочками.

На своей странице в Instagram звезда показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

видео дня
Наталья Могилевская инфографика
Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

"Моя младшая дочь спит со мной рядом в маленькой кровати, все прекрасно, но она до трех-четырех лет максимум. Четыре нам стукнуло, и она сказала: "Мама, мне здесь уже мало места". Я начала искать, что есть, какие есть кровати классные, и нашла от украинской компании. Я не могу ее снять с кровати. А эта кровать со спортивной площадкой", - поделилась певица.

Также артистка рассказала, что собирала кровать вместе со старшей дочерью Мишель и София оценила подарок, когда пришла домой из детского сада.

"Кровать приехала, София была в детсаду. Мы со старшей дочкой вдвоем собрали его. Младшая еще никогда у меня не занималась спортом, и сегодня я вижу, я понимаю, что это качает пресс, качает бицепс, добавляет ей креативу, как преодолеть этот спортивный площадка, как использовать ее более интересно", - отметила счастливая Могилевская.

Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, недавно Наталья Могилевская порадовала своих поклонников милейшим фото обьятий со своей младшей дочерью. На снимке певица с дочерью крепко обнялись, а маленькая София одета в красивое вышитое платье. Создалось впечатление, что Могилевская светится от счастья.

А также Наталья Могилевская обьявила о своей новой книге "Мама тебе знайде", в которую она вложила всю душу. Также команда певицы сообщила, что на фестивале "Книжкова країна" посетители смогли ознакомиться с содержанием книги.

Читайте больше о Могилевской:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Наталья Могилевская новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Во время каденции Трампа: США могут разорвать соглашение о безопасности с Украиной

Во время каденции Трампа: США могут разорвать соглашение о безопасности с Украиной

13:11 Украина
Украину накроют дожди с грозами: синоптик сказала, где будет опасная погода

Украину накроют дожди с грозами: синоптик сказала, где будет опасная погода

11:56 Синоптик
Россиян затянули в ловушку: главный ресурс врага в Крыму исчерпывается

Россиян затянули в ловушку: главный ресурс врага в Крыму исчерпывается

11:15 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Тело спрятали далеко в лесу: в Германии нашли убитой 9-летнюю дочь военного ВСУ 4856

Тело спрятали далеко в лесу: в Германии нашли убитой 9-летнюю дочь военного ВСУ

Просила эвтаназию: умерла легендарная французская певица 3619

Просила эвтаназию: умерла легендарная французская певица

Грозовой циклон передвинется: в каких областях Украины будут ливни 3251

Грозовой циклон передвинется: в каких областях Украины будут ливни

Почему категорически нельзя спать на двух подушках: суровые народные приметы 2535

Почему категорически нельзя спать на двух подушках: суровые народные приметы

Последние новости

13:11

Во время каденции Трампа: США могут разорвать соглашение о безопасности с Украиной

12:58

Адвокат Киркорова оскорбил путинистку Успенскую

12:57

"Это приостановит бои": генерал Романенко сказал, что может остановить наступление РФ

12:15

Почему нельзя выбрасывать волосы в мусорку: приметы, о которых все забыли

11:56

Украину накроют дожди с грозами: синоптик сказала, где будет опасная погода

Отключения света будут минимум 5 лет, зимой его может не быть днями – ГончарОтключения света будут минимум 5 лет, зимой его может не быть днями – Гончар
11:38

"Мама, мне здесь уже мало места": Наталья Могилевская показала, как балует младшую дочь

11:16

Есть одно важное условие: Огрызко сказал, когда Украина может вступить в ЕС

11:15

Россиян затянули в ловушку: главный ресурс врага в Крыму исчерпывается

10:59

Удар по объектам в Киевской области: Жданов предупредил, когда РФ может атаковать снова

Реклама
10:56

Китайский гороскоп на завтра 14 июня: Лошадям - семейные проблемы, Змеям - расходы

10:52

ВСУ сорвали планы врага на севере Украины: известно, что этому способствовало

10:14

Ближайшие 2-3 года будут очень критическими, РФ готовится к поражению стран НАТО - Гончар

10:00

Времени мало: в Германии назвали точный год, когда Путин может напасть на НАТО

10:00

"Извините, если заставил нервничать": Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам с фронта

10:00

Какой праздник 14 июня: что категорически запрещено делать на пророка Елисея

09:32

"Последние конвульсии": Алла Пугачева впервые отреагировала на обыски у Галкина

09:21

Гороскоп на завтра 14 июня: Овнам - большие потери, Водолеям - будет везти до абсурда

09:15

В ISW рассказали о вторжении РФ на Сумщину и "оккупации" села: какая ситуация в регионе

09:05

Самые горячие направления фронта летом: эксперт сказал, где ВСУ могут иметь успех

09:00

Через 3-4 года Украина станет членом ЕС, и Москва с ее прихвостнями не станет помехой – Огрызко

Реклама
08:58

"Лишил детей дома": россияне ошарашены от поступка путиниста Филиппа Киркорова

08:48

"Война НАТО и РФ неизбежна": Гончар рассказал, к чему необходимо готовиться Западу

08:22

Хамас празднично повилял "Россией"мнение

07:42

Новая концепция операций: ВСУ могут попытаться ослабить ПВО РФ - детали от ISW

06:41

Более $300 млн для Украины: Великобритания удивила своим решением - что известно

06:17

Опасные воды Черного моря... для россиянмнение

05:00

Россия патрулирует Черное море подлодками: они еле дышат

04:34

Почему категорически нельзя спать на двух подушках: суровые народные приметы

04:05

"Отключение света будет не менее 5 лет": Гончар описал непростую задачу для Украины

03:38

Одежда снова станет чистой: как вывести из ткани пятна от летних ягод

03:00

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу сделала заявление в его день рождения - детали

02:30

Месть за Украину: как ВСУ смогут "положить" энергетическую систему в РФ - эксперт

02:00

В отличие от Лопес: мать Аффлека помиловалась с его бывшей женой

01:30

"Боюсь, что нас увидят": Рамина Эсхакзай раскрыла детали о бойфренде-военном

00:12

РФ разместила новейшие С-500 "Прометей": Буданов раскрыл ситуацию в Крыму

12 июня, среда
23:48

"Начался тяжелый период": Буданов - об "армагеддоне" на фронте и наступлении на СумыВидео

23:46

Бывшая пассия Налчаджиоглу не готова его отпустить - нежное признание

23:19

Будут последствия: король Чарльз жестко обратился к принцу Гарри

23:15

Пешком вышла из оккупации на разбитый мост: украинский дрон спас женщину на ХерсонщинеВидео

23:01

G7 решила разблокировать $50 млрд для Украины от замороженных активов РФ - Le Monde

Реклама
22:56

Почему Харьков больше всего попадает под огонь: раскрыта "хотелка" Кремля

22:28

"Внутри все плохо, делаю еще хуже": Дантес признался, как "загнал" свой организм

22:25

Бывший муж Ани Лорак показал редкое фото с дочерью: девочку не узнать

22:23

"Света не будет днями": эксперт рассказал правду о том, возможен ли блекаут в Украине

22:18

СБУ демонстрирует всем коллаборационистам неизбежность наказания: эксперт о деле дочери экс-мэра Полтавы

22:18

Украинцы могут проводить без света 20 часов в сутки: BBC описало худший сценарий зимы

21:56

Изьяли многое: у Галкина-старшего прошли обыски в РФ - детали

21:36

"Случайное фото": Влад Яма засветился вместе с Натальей Могилевской

21:28

Столтенберг выдвинул неожиданное предложение по передаче Украине оружия

20:47

Макрон не просто психанул - ему терять особо нечегомнение

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять