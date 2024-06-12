"Первый в жизни": Наталья Могилевская поразила тем, что ей удалось вместе с детьми

Наталья Могилевская показала урожай клубники, который вырастила вместе с детьми.

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Наталья Могилевская показала, какая она хозяйка/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Украинская певица Наталья Могилевская похвасталась первым в жизни урожаем клубники, который она вырастила дома.

На своей странице в соцсетях, Могилевская опубликовала фото и видео, на которых и показала первые ягоды.

Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

По словам артистки, кусты клубники она высаживала вместе с дочками и поставила контейнеры с растениями на террасе.

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"Мы с детьми посадили клубничку. Срывать еще не позволено. Но она уже выросла. Первый в жизни урожай", – отметила Наталья.

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, недавно Наталья Могилевская порадовала своих поклонников милейшим фото обьятий со своей младшей дочерью. На снимке певица с дочерью крепко обнялись, а маленькая София одета в красивое вышитое платье. Создалось впечатление, что Могилевская светится от счастья.

А также Наталья Могилевская обьявила о своей новой книге "Мама тебе знайде", в которую она вложила всю душу. Также команда певицы сообщила, что на фестивале "Книжкова країна" посетители смогли ознакомиться с содержанием книги.

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