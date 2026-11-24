Пернатый питомец певицы, ставший звездой соцсетей, исчез на несколько дней.

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Даша Астафьева потеряла домашнего питомца / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Астафьева

Вы узнаете:

По каким приметам можно узнать пропавшего питомца Даши Астафьевой

О чем певица попросила подписчиков

Украинская певица и волонтер Даша Астафьева забила тревогу из-за пропажи своего необычного домашнего любимца - прирученной галки по кличке Патрик, которая давно стала настоящим фаворитом ее соцсетей. Артистка публично обратилась за помощью в своем Instagram.

По словам знаменитости, она не видела птицу уже несколько дней и крайне обеспокоена, поскольку раньше Патрик никогда не исчезал так надолго. Певица также опубликовала фото объявления с изображением ручной галки, подчеркнув, что пернатый любимец является полноправным членом ее семьи.

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Патрик - питомец Даши Астафьевой / фото: instagram.com, Даша Астафьева

"Ищем нашего Патрика! Ручной. Галка. Может играть и болтать! Если вдруг встретится вам такой, просьба дать знать!" - написала артистка.

Астафьева обратилась ко всем жителям поселка Козин под Киевом с просьбой помочь в поисках и внимательно присмотреться к птицам поблизости. Как объяснила Даша, Патрюша - полностью домашний питомец, который живет в собственном вольере, питается сложным сборным рационом, любит играть, умеет разговаривать и очень тянется к людям, из-за чего мог запросто прибиться к кому-то из прохожих.

Даша Астафьева - галка / фото: instagram.com, Даша Астафьева

"Его очень интересуют люди! Если вдруг он прицепился и тусуется с вами, верните его, пожалуйста! Мы все очень переживаем и ждем его дома! Пожалуйста, распространите информацию", - обратилась к подписчикам Астафьева.

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