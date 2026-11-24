Артист откровенно описал смертельно опасные эпизоды на передовой.

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Петр Крылов - актер на фронте / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Петр Крылов

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О каких опасных ситуациях на фронте рассказал Петр Крылов

Почему актер заговорил о пропасти между военными и гражданскими

Украинский актер Петр Крылов, который пополнил ряды украинской армии в начале 2026 года, откровенно рассказал о нескольких смертельно опасных ситуациях на передовой, в которых чудом остался жив. В своем Instagram военнослужащий также поднял болезненную тему непонимания между фронтом и тылом.

По словам артиста, пережитое заставило его осознать, что для многих гражданских служба защитников, которые не появляются постоянно на телеэкранах, словно не существует вплоть до трагических новостей. Размышляя о произошедшем, Крылов перечислил сразу 3 случая, которые считает своими "днями рождения" в этом году.

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Петр Крылов мобилизировался / фото: instagram.com, Петр Крылов

Сначала он в последний момент успел добежать до блиндажа, спасаясь от вражеского FPV-дрона, который врезался в ограждение у входа. Позже актер едва не задохнулся в укрытии после прилета управляемых авиабомб, когда взрывной волной захлопнуло дверь вытяжки для генератора. Артист успел предупредить побратима, после чего потерял сознание и сильно рассек руку при падении.

"Пришло понимание того, что если ты, надев пиксель, не начинаешь гастролировать по всей стране с концертами, или не ходишь на все ток-шоу, или не посещаешь все подкасты и не даешь интервью всем блогерам, параллельно снимаясь во всех ТВ- и кинопроектах, то для рядового гражданина твоя военная служба - это кот Шредингера: она существует только тогда, когда ты погибнешь. К сожалению", - написал актер.

Петр Крылов высказался о пропасти между военными и тылом / фото: instagram.com, Петр Крылов

Третий критический эпизод произошел, когда российские КАБы разорвались примерно в 25 метрах от позиции Крылова. Взрывная волна подняла настолько плотную стену песка и пыли, что посреди белого дня вокруг наступила полная темнота. Подводя итог, военнослужащий признался, что, даже владея словом, не способен в полной мере передать фронтовой опыт людям, которые не прошли через войну.

"Я могу быть самым талантливым писателем, но некоторые вещи невозможно описать. Между мной и теми, кто (еще) не в армии, пропасть. Между теми, кто пошел в начале полномасштабного, и мной, тем, кто пошел в начале этого года, пропасть. Между теми, кто с начала полномасштабного, и теми, кто воюет с 2014-го, пропасть. И я не знаю, будут ли существовать мосты, способные объединить эти пропасти", - подытожил военный.

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