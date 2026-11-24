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- Почему Олег Винник не оформил немецкое гражданство
- Кем себя считает певец
Певец Олег Винник, который после начала полномасштабного вторжения выехал из Украины в Германию, вновь заговорил о возможной смене гражданства. В коротком интервью блогеру Валерию Романко артист признался, что до сих пор не получил немецкий паспорт.
По словам исполнителя, право стать гражданином Германии у него появилось еще много лет назад, но тогда он взвесил все за и против и решил сохранить украинское гражданство.
"Я имею право быть немцем. Где-то, кажется, в 2009 году я уже имел такое право", - сказал артист.
Сейчас певец не отказывается от идеи оформить немецкое гражданство и объясняет это тем, что живет в этой стране уже 26 лет, а местные законы и уклад жизни давно стали частью его повседневности.
"Раньше как-то думал об этом, а потом все-таки решил - нет. А сегодня, по логике, наверное, было бы правильнее получить гражданство", - заявил Винник.
Отвечая на вопрос о том, кем он себя больше ощущает - немцем или украинцем, артист заверил, что внутренне остается преданным родной стране, однако по поведению и бытовым привычкам все больше сближается с жителями Германии.
"Понятно, что я в душе українец, и этого никуда и никогда не денешь. И это хорошо, это правильно. А по действиям, по поведению - близок к немцу, потому что привык к этой жизни, к этим законам", - пояснил исполнитель.
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