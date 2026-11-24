Артист признался, что имеет право на получение немецкого паспорта еще с 2009 года.

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Олег Винник - гражданство / коллаж: Главред, скрин из видео

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Почему Олег Винник не оформил немецкое гражданство

Кем себя считает певец

Певец Олег Винник, который после начала полномасштабного вторжения выехал из Украины в Германию, вновь заговорил о возможной смене гражданства. В коротком интервью блогеру Валерию Романко артист признался, что до сих пор не получил немецкий паспорт.

По словам исполнителя, право стать гражданином Германии у него появилось еще много лет назад, но тогда он взвесил все за и против и решил сохранить украинское гражданство.

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"Я имею право быть немцем. Где-то, кажется, в 2009 году я уже имел такое право", - сказал артист.

Олег Винник сейчас / скрин из видео

Сейчас певец не отказывается от идеи оформить немецкое гражданство и объясняет это тем, что живет в этой стране уже 26 лет, а местные законы и уклад жизни давно стали частью его повседневности.

"Раньше как-то думал об этом, а потом все-таки решил - нет. А сегодня, по логике, наверное, было бы правильнее получить гражданство", - заявил Винник.

Как Олег Винник живет в Германии / фото: instagram.com, Олег Винник

Отвечая на вопрос о том, кем он себя больше ощущает - немцем или украинцем, артист заверил, что внутренне остается преданным родной стране, однако по поведению и бытовым привычкам все больше сближается с жителями Германии.

"Понятно, что я в душе українец, и этого никуда и никогда не денешь. И это хорошо, это правильно. А по действиям, по поведению - близок к немцу, потому что привык к этой жизни, к этим законам", - пояснил исполнитель.

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