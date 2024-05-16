Супер мама: Наталья Могилевская показала редкий кадр младшей дочери

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая долгое время скрывала, что удочерила двух девочек после начала полномасштабного вторжения России в Украину, пока ее не рассекретили очевидцы, поделилась трогательным снимком.
На своей странице в Instagram артистка показала, как провожала младшую дочь в Софию в детский садик в День вышиванки.
На снимке певица с дочерью крепко обнялись, а маленькая София одета в красивое вышитое платье. Создалось впечатление, что Могилевская светится от счастья.
"Как мы собирались в садик на День вышиванки", – написала Наталья.
Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, Наталья Могилевская прокомментировала, что чувствует после новости об Оскаре, который вручили документальному фильму "20 дней в Мариуполе". Певица отметила, что имеет личную гордость за награду.
А также Алла Пугачева не смогла промолчать о террористическом ударе РФ по Кривому Рогу, о котором рассказала Могилевская в сети. Примадонна высказала свою поддержку.
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