Супер мама: Наталья Могилевская показала редкий кадр младшей дочери

Наталья Могилевская порадовала своих поклонников милейшим фото обьятий со своей младшей дочерью.

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Наталья Могилевская показала младшую дочь Софию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая долгое время скрывала, что удочерила двух девочек после начала полномасштабного вторжения России в Украину, пока ее не рассекретили очевидцы, поделилась трогательным снимком.

На своей странице в Instagram артистка показала, как провожала младшую дочь в Софию в детский садик в День вышиванки.

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На снимке певица с дочерью крепко обнялись, а маленькая София одета в красивое вышитое платье. Создалось впечатление, что Могилевская светится от счастья.

"Как мы собирались в садик на День вышиванки", – написала Наталья.

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, Наталья Могилевская прокомментировала, что чувствует после новости об Оскаре, который вручили документальному фильму "20 дней в Мариуполе". Певица отметила, что имеет личную гордость за награду.

А также Алла Пугачева не смогла промолчать о террористическом ударе РФ по Кривому Рогу, о котором рассказала Могилевская в сети. Примадонна высказала свою поддержку.

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