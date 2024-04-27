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Могилевская показала младшую дочку

Алена Кюпели
27 апреля 2024, 16:52
Сегодня младшая дочь певицы отмечает свое 4-летие.
Наталья Могилевская отпраздновала 4 годика своей дочки
Наталья Могилевская отпраздновала 4 годика своей дочки / Коллаж Главред, фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская, которая усыновила двоих девочек - сестер Мишель и Софию, показала, как отпраздновала день рождения своей младшей приемной дочери Софии.

Как раз 27 апреля, малышке исполнилось 4 года. На своей странице в Instagram, певица поделилась тем, как проходило празднование особенного дня.

Наталья Могилевская показала, как они оформили дом для празднования. Там были шары, гигантские медведи, а также подарок - розовый девчачий велосипед.

видео дня

Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

"Моя младшая дочь получила сегодня свой первый в жизни велосипед. Поздравляйте нас с Днем рождения!" - написала счастливая мама.

Кроме того, она добавила, что сегодня имениннице будет впервые разрешено есть на завтрак сладости и пиццу.

Также на видео видно и саму именинницу, которая счастливая бегает по дому звезды.

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Напомним, ранее во время гастрольной поездки во Львов Наталья Могилевская стала героиней одного из роликов популярной украинской блогерши Маши Батиг, которая, среди прочего, делает обзоры на содержимое звездных сумочек.

Ранее также Наталья Могилевская призналась, какой была жизнь ее девочек до усыновления.

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