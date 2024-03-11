"Ничего кроме слез и боли": Могилевская отреагировала на "Оскар" для "20 дней в Мариуполе"

Известная украинская певица Наталья Могилевская прокомментировала, что чувствует после новости об Оскаре, который вручили документальному фильму "20 дней в Мариуполе".
Певица отметила, что имеет личную гордость за награду. А также, что исторически важная победа ленты на знаменитой кинопремии растрогала ее до слез. Певица вспомнила родного человека, которого потеряла в Мариуполе из-за кровавого вторжения РФ в Украину.
На своей странице в Іnstagram Могилевская рассказала, что в детстве ездила в Мариуполь и показала архивное семейное фото. Она написала, что ее дядя жил в городе Мариуполь до начала полномасштабного вторжения. А также, что в его дом попали два снаряда. Соседи похоронили мужчину прямо во дворе дома.
"Я испытываю личную гордость за этот Оскар. Но ничего кроме слез и боли. Нас не защитили, хотя могли... Я не знаю, изменит ли этот Оскар отношение и сознание. Вечная память всем погибшим в Мариуполе", – рассказала Могилевская.
Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Добавим, Наталья Могилевская рассказала, что ее приемных детей зовут Мишель и София. Девочкам три с половиной года и 12 лет.
А также Наталья Могилевская рассказала, что пополнение в семье произошло еще весной, в начале войны, а молчать об этом ее мотивировала острая необходимость детей адаптироваться.
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