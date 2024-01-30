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Наталья Могилевская показала подарки от дочек, которые всегда носит с собой

Анна Подгорная
30 января 2024, 20:04
Роль мамы Могилевской очень к лицу. Артистка буквально светится от счастья, когда говорит про своих девочек.
Наталья Могилевская с детьми
Наталья Могилевская рассказала, какие подарки от дочек хранит / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская во время гастрольной поездки во Львов стала героиней одного из роликов популярной украинской блогерши Маши Батиг, которая, среди прочего, делает обзоры на содержимое звездных сумочек.

На видео, которое появилось в TikTok, Могилевская потрясла своей двадцатилетней "биркин", и показала, что хранится в ее закромах. Оказалось, что певица носит с собой аптечку со средствами первой необходимости, кроссовки в качестве сменной обуви, парфюм, полезный перекус и лампу для съемок видео.

В большой сумке Натальи также нашлось место для подарков от дочерей: младшая девочка преподнесла маме поделки из бумаги, старшая - записочку с извинениями, содержание которой артистка предпочла не аскрывать.

Кроме того Могилевская призналась Батиг, что легко нашла общий язык с дочерями. Певица убеждена, что в этом ей помог язык любви, доступный и понятный абсолютно каждому.

Смотрите видео, в котором Наталья Могилевская рассказывает, что носит с собой в сумочке:

Ранее музыкальный продюсер Елена Мозговая призналась, что была жертвой домашнего насилия со стороны одного из своих мужчин. Своим примером преодоления абьюза в семье она хотела вдохновить читателей на решительные действия.

Также украинская певица KOLA впервые показала фото со свадьбы в Праге. Анастасия Прудиус (настоящее имя артистки) хранила брак в секрете, и рассказала о нем лишь недавно.

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