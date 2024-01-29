"Жить с тем, кто унижает, бьет": Мозговая рассказала про насилие со стороны мужа

Елена Мозговая впервые призналась, что у нее есть опыт отношений с абьюзером.

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Елена Мозговая пережила домашнее насилие / коллаж: Главред, фото: facebook.com/mozgovaolena74

Музыкальный продюсер Елена Мозговая использует свои социальные сети не только для благотворительных сборов на пользу ВСУ, но и в качестве блога, в котором делится собственными мыслями по тому или иному вопросу.

Так недавно на своей странице в Facebook она затронула весьма болезненную тему. Ей прислали историю про женщину, которая переживает домашнее насилие, и попросили совета. Мозговая призналась, что эта ситуация ей близка, ведь она и сама много лет жила с мужчиной-абьюзером.

"Мне прислали одну историю и вопросы, как быть... Хочу вам сказать, что жить с унижающим и бьющим мужчиной нельзя! Я прожила с таким мужчиной много лет и могу сказать, не откладывайте на завтра свой демарш, убегайте и делайте новую жизнь, как бы это ни было трудно", - поделилась собственным опытом Елена.

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Примечательно, что имя мужа, который издевался над ней, она оставила в тайне. Елена Мозговая вступала в брак четыре раза - с хоккеистом Валентином Олецким, с мужчиной по имени Дмитрий и с украинским певцом Александром Пономаревым. Сейчас она замужем за певцом Дэвидом Аксельродом (имя при рождении - Владимир Ткаченко), с которым в конце января будет праздновать девятую годовщину свадьбы.

Елена Мозговая пережила домашнее насилие / facebook.com/mozgovaolena74

Ранее стало известно, что экс-жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк, будет искать нового возлюбленного на романтическом шоу.

Также музыкальный продюсер и певец Потап публично извинился перед Настей Каменских. Это породило новую волну слухов о том, что в браке артистов случился разлад.

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