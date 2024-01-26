Экс-жена Остапчука будет искать нового возлюбленного на романтическом шоу

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука и известный нотариус Кристина Горняк заинтриговала своих фолловеров. Девушка написала в Instagram призналась, что решилась поучаствовать в романтическом YouTube-шоу Match me.
Как рассказала Кристина, для нее это первым опытом свиданий в таком формате и она с нетерпением ждет съемки выпуска.
"Такая авантюра, которой я никак не дождусь. А почему нет? Когда как не сейчас. Пока я свободна, мое сердце открыто к новым знакомствам, к свиданиям. Поэтому, парни, я вас жду", – сказала Горняк.
Вместе с тем бывшая супруга Остапчука призналась ‒ что она пока не собирается участвовать в романтическом реалити-шоу "Холостячка", если бы ей предложили.
"Вы реально видите меня в шоу "Холостячка"? Но мужчины не выдержат, думаю, моих "издевательств". Спасибо девочки, но на "Холостячку" я пока не собираюсь", – сказала она.
Напомним, ранее Владимир Остапчук рассказал, как сошелся с третьей женой, журналисткой Екатериной Полтавской, которая считает, что у нее раздвоение личности и "жирные ноги".
Позже Кристина Горняк заявила, что шоумен отказывается идти на контакт по разделу общего имущества после развода. В частности блогершу интересует дом под Киевом, который она приобрела и обустраивала вместе с Остапчуком.
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