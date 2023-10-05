Горняк отметила годовщину с Остапчуком и его "женой", и намекнула на измену

Нелюбовный треугольник в один день нашел поводы для веселья.

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Кристина Горняк отреагировала на годовщину отношений Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor, instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук скоро станет более популярным благодаря скандалам вокруг его личной жизни, нежели чем деятельности ведущего. Он тяжело расставался с первой супругой, намекая на ее психическую несостоятельность, теперь - молчаливо конфликтует с блогершей и нотариусом Кристиной Горняк, с которой он развелся год назад.

В основном проблемы бывших возлюбленных касались дома под Киевом, который находится в собственности обоих эксов. Теперь же выяснилась вероятная причина, по которой Остапчук и Горняк развелись.

4 октября шоумен на своей странице в Instagram сообщил, что в этот день он празднует первую годовщину отношений с его новой возлюбленной - Екатериной Полтавской. Он посвятил своей "коте" трогательный пост, в котором рассказал, как сильно она ему дорога.

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Стоит отметить, что ранее Полтавская заявляла, что никогда бы не стала строить отношения с женатым мужчиной, и утверждала, что ее роман с ведущим начался после его разрыва со второй женой.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская отпраздновали годовщину отношений, которая совпала с днем развода ведущего с Кристиной Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk

Оказалось, Екатерина слукавила. В день ее годовщины с Остапчуком его бывшая жена опубликовала в своем Instagram-блоге фото свидетельства о разводе, в котором стоит дата - 4 октября 2022 года. Кристина Горняк намекнула, что подозревала о неверности Остапчука, а теперь его демонстративный праздник с Полтавской лишь укрепил ее уверенность.

Впрочем, блогерша не стала расстраиваться. Она поздравила себя с разводом, бывшего - с новой любовью, и даже рассказала, какой бы подарок она мечтала получить - 50% совместно нажитого имущества, которое они уже год не могут поделить.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская отпраздновали годовщину отношений, которая совпала с днем развода ведущего с Кристиной Горняк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor

Ранее Владимир Остапчук рассказал, как сошелся с третьей женой, журналисткой Екатериной Полтавской, которая считает, что у нее раздвоение личности и "жирные ноги".

Позже Кристина Горняк заявила, что шоумен отказывается идти на контакт по разделу общего имущества после развода. В частности блогершу интересует дом под Киевом, который она приобрела и обустраивала вместе с Остапчуком.

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