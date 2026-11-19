Вы узнаете:
- Какой странный концертный наряд выбрала Ани Лорак
- Как украинцы потроллили предательницу в соцсетях
Попытка певицы-предательницы Ани Лорак впечатлить российскую публику "оригинальным" концертным образом обернулась громким конфузом. В Threads артистку окрестили сестрицей Филиппа Киркорова, который недавно опозорился появлением на сцене в неадекватном состоянии.
Артистка вышла на сцену в блестящем фиолетовом платье, к спине которого была прикреплена пара искусственных рук, двигавшихся прямо во время ее выступления. Очевидно, таким эпатажным приемом запроданка рассчитывала вызвать у зрителей восторг, однако вместо эффекта "вау" получила шквал издевательских комментариев. Нелепый наряд исполнительницы сразу напомнил пользователям вычурный и безвкусный стиль известного путиниста Филиппа Киркорова.
"О, ученица Киркорова подъехала. Он синий, она - фиолетовая, все по феншую".
"Спецэффекты уровня сельского ДК".
"Постановка от Булановой и Киркорова?"
Одними лишь сравнениями с диснеевскими злодейками и российскими эстрадными артистами дело не ограничилось. Украинские пользователи с присущим им юмором быстро нашли "практическое" применение дополнительным конечностям Лорак, пошутив, что теперь она сможет гораздо эффективнее помогать украинской армии.
"Молодец! Уже в четыре руки донатит на ВСУ"
"А третьей парой рук она по ночам собирает дроны для ВСУ"
"А вы разве не знали, чья это идея? Это идея украинского режиссера, которая означает: "две руки - на Россию, а две другие - донатят в Украину"
Кроме того, некоторые комментаторы саркастически провели параллель между внезапно "выросшими" руками Ани Лорак и скандальным заявлением Насти Каменских, которая ранее пожаловалась, что после перехода на украинский язык у нее якобы образовалась "киста". В Сети задались вопросом, какое украинское слово использовала артистка для такого эффекта.
Видео с провального выступления Ани Лорак смотрите тут.
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Ранее Главред сообщал, что Дэвид Аксельрод прокомментировал резонансные публикации своей жены, музыкального продюсера Елены Мозговой. В новом интервью артист заявил, что безоговорочно поддерживает супругу в ее праве открыто выражать позицию и не пытается сдерживать ее эмоции в соцсетях.
Также роскошный наряд принцессы Уэльской стал главным предметом обсуждений публики. Для выхода Кейт выбрала традиционное индийское платье анаркали от дизайнера Махимы Махаджан и достала из королевской сокровищницы роскошные украшения.
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