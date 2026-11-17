Кейт Миддлтон произвела фурор на зеленой дорожке вместе с принцем Уильямом.

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Кейт Миддлтон поразила нарядом в Индии / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales; скрин из видео

Вы узнаете:

Какой традиционный индийский наряд надела Кейт Миддлтон

Какие королевские украшения дополнили образ принцессы

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон блистали на зеленой дорожке премии Earthshot Prize в Мумбаи. Как сообщает издание Daily Mail, супруги Уэльские вдохновились эстетикой Болливуда и появились перед фотографами в нарядах, которые модные критики уже назвали "настоящим чествованием Индии".

Главное внимание публики привлек роскошный образ принцессы Уэльской. Кейт выбрала традиционное индийское платье анаркали от дизайнера Махимы Махаджан, сшитое из сотканного вручную шелкового жоржета с золотой отделкой в технике банарси. Наряд насыщенного киноварного оттенка, окрашенный натуральными растительными красителями, был украшен тончайшей ручной вышивкой и стеклянным бисером.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Свой ослепительный образ принцесса дополнила историческими драгоценностями из королевской сокровищницы: шею Кейт украсило бриллиантово-изумрудное колье с кисточками, принадлежавшее покойной королеве Елизавете II, в сочетании с подходящими серьгами. Принц Уильям поддержал стиль супруги, надев сшитый на заказ пиджак бандхгала от знаменитого индийского кутюрье Маниша Мальхотры с пуговицами, украшенными ручной вышивкой.

Роскошное платье Кейт Миддлтон восхитило поклонников / скрин из видео

"Перемены не просто возможны. Они уже происходят. И это дает нам все основания для оптимизма. Мы видим эту решимость в поколении Earthshot. Молодые люди со всего мира не ждут, пока кто-то другой найдет ответы. Они выходят вперед, приносят свежие идеи и показывают, что возможно, когда оптимизм подкреплен действиями", - заявил принц Уильям.

Кейт Миддлтон в Индии / скрин из видео

Напомним, Кейт Миддлтон присоединилась к принцу Уильяму в рамках его 3-дневного визита в Индию и, по словам инсайдеров, "безмерно гордится" 10-летним экологическим проектом мужа, который сейчас достиг своего экватора.

Видео с роскошным нарядом Кейт Миддлтон смотрите тут.

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