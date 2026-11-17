Вы узнаете:
- Какая шутка Валерия Жидкова возмутила пользователей сети
- Как подписчики отреагировали на публикацию комика
Бывший сценарист студии "Квартал 95" Валерий Жидков, известный публике как Тамбовский волк, пытается строить карьеру в США, куда переехал на постоянное место жительства после начала полномасштабного вторжения РФ. На своей странице в Instagram артист опубликовал видеоанонс предстоящего концерта, который вызвал неоднозначную реакцию у аудитории.
В ролике юморист грузит в багажник автомобиля несколько больших упаковок питьевой воды, обыгрывая таким образом идею о том, что в его новой программе якобы "не будет воды". На фоне тяжелой ситуации в Украине, где из-за постоянных отключений света люди действительно сталкиваются с перебоями водоснабжения, подобный каламбур прозвучал весьма сомнительно.
"Воды не будет! 3 декабря, Майами. Новая программа", - подписал видео артист.
Пользователи Сети не оценили креатив сбежавшего юмориста и оставили под публикацией множество едких комментариев, припомнив ему и скромные масштабы концертных залов, и отъезд из страны.
"Судя по количеству воды, вы не очень много зрителей ждете на концерте".
"Тамбовский волк тебя забрал"
"Ты скучный, тебе денег никто не даст"
Напомним, ранее в беседе с российской ведущей подкаста Ok Talks Show Валерий Жидков цинично заявил, что нигде не чувствовал себя настолько "свободным", как за океаном, при том что сам комик в свое время уехал из Украины, даже не попрощавшись с бывшими коллегами по "Кварталу 95".
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