Дмитрий и Назарий-младший откровенно прокомментировали слухи о затяжном семейном конфликте.

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Мария Яремчук - конфликт с братьями / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мария Яремчук

Вы узнаете:

Из-за чего отношения детей Назария Яремчука стали напряженными

Где сейчас Мария Яремчук

Сыновья легендарного украинского певца Назария Яремчука впервые прояснили ситуацию вокруг якобы напряженных отношений со своей младшей сестрой по отцу, известной певицей Марией Яремчук. Дмитрий и Назарий признались в шоу "Наодинці з гламуром", что громкой ссоры между ними на самом деле никогда не было.

По словам Дмитрия Яремчука, разногласия касались организации приглашений и некоторых рабочих моментов вокруг выхода документальной ленты "Яремчук: Незрівнянний світ краси", в съемках которой оба брата в свое время наотрез отказались участвовать. Впрочем, сейчас артисты предпочитают не ворошить прошлое.

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Как изменилась Мария Яремчук / фото: instagram.com, Мария Яремчук

"Мы никогда не ссорились. У нас в чем-то было недопонимание, вот с этим фильмом… Я скажу, что каждый хочет что-то выдернуть. Там были некоторые нюансы. Я бы не хотел к этому возвращаться. Были нюансы с приглашением нас на тот фильм. Ну, не будем же мы останавливаться на каких-то деталях", - поделился Дмитрий.

Артист подчеркнул, что все обиды давно остались позади, родственники поддерживают связь, а у него и брата нет абсолютно никаких претензий к сестре.

"Лично у меня нет к ней никаких претензий… Думаю, у брата тоже. У нас нет никаких причин для каких-то скандалов. Мы никогда не ссорились", - добавил он.

Мария Яремчук - семья / фото: instagram.com, Мария Яремчук

При этом на большой концерт памяти отца, который сыновья организуют 30 ноября, в день рождения Назария Яремчука, Мария приехать не сможет, но исключительно по уважительной семейной причине.

"Мы Маричку тоже, конечно, приглашали, она сказала, что ей очень приятно. Но, к сожалению, у нее маленький ребенок, мы все понимаем. Жаль, конечно", - пояснил Дмитрий Яремчук.

Куда пропала Мария Яремчук

Артистка построила яркую карьеру в украинском шоу-бизнесе и успешно представила страну на Евровидении-2014, однако в 2018 году неожиданно объявила о завершении концертной деятельности. После громкого возвращения с хитом в 2023 году звезда в 2024-м впервые стала мамой и вновь ушла в тень.

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