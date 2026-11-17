Вы узнаете:
- Из-за чего отношения детей Назария Яремчука стали напряженными
- Где сейчас Мария Яремчук
Сыновья легендарного украинского певца Назария Яремчука впервые прояснили ситуацию вокруг якобы напряженных отношений со своей младшей сестрой по отцу, известной певицей Марией Яремчук. Дмитрий и Назарий признались в шоу "Наодинці з гламуром", что громкой ссоры между ними на самом деле никогда не было.
По словам Дмитрия Яремчука, разногласия касались организации приглашений и некоторых рабочих моментов вокруг выхода документальной ленты "Яремчук: Незрівнянний світ краси", в съемках которой оба брата в свое время наотрез отказались участвовать. Впрочем, сейчас артисты предпочитают не ворошить прошлое.
"Мы никогда не ссорились. У нас в чем-то было недопонимание, вот с этим фильмом… Я скажу, что каждый хочет что-то выдернуть. Там были некоторые нюансы. Я бы не хотел к этому возвращаться. Были нюансы с приглашением нас на тот фильм. Ну, не будем же мы останавливаться на каких-то деталях", - поделился Дмитрий.
Артист подчеркнул, что все обиды давно остались позади, родственники поддерживают связь, а у него и брата нет абсолютно никаких претензий к сестре.
"Лично у меня нет к ней никаких претензий… Думаю, у брата тоже. У нас нет никаких причин для каких-то скандалов. Мы никогда не ссорились", - добавил он.
При этом на большой концерт памяти отца, который сыновья организуют 30 ноября, в день рождения Назария Яремчука, Мария приехать не сможет, но исключительно по уважительной семейной причине.
"Мы Маричку тоже, конечно, приглашали, она сказала, что ей очень приятно. Но, к сожалению, у нее маленький ребенок, мы все понимаем. Жаль, конечно", - пояснил Дмитрий Яремчук.
Куда пропала Мария Яремчук
Артистка построила яркую карьеру в украинском шоу-бизнесе и успешно представила страну на Евровидении-2014, однако в 2018 году неожиданно объявила о завершении концертной деятельности. После громкого возвращения с хитом в 2023 году звезда в 2024-м впервые стала мамой и вновь ушла в тень.
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