Стас Шуринс рассказал, как в 33 года столкнулся с параличом половины тела.

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Стас Шуринс раскрыл подробности внезапного паралича половины тела / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

По словам Шуринса, приступ случился неожиданно, когда он находился дом

Шуринс сразу обратился за медицинской помощью

Латвийский певец Стас Шуринс, ставший победителем украинской "Фабрики звезд" в 2009 году, рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, которые пережил в 33-летнем возрасте. В 2023 году артист внезапно потерял сознание, а половина его тела онемела. Врачи подозревали серьезное нарушение здоровья, однако не смогли установить причину приступа.

Подробностями пережитого исполнитель поделился в интервью Славе Демину. По словам Шуринса, приступ случился неожиданно, когда он находился дома. У него свело лицо, онемело тело, после чего певец потерял сознание. В тот момент артист опасался, что его может парализовать или он вовсе умрет.

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Придя в себя, Шуринс сразу обратился за медицинской помощью. Его направили на срочное обследование, однако результаты компьютерной или магнитно-резонансной томографии не выявили никаких повреждений или отклонений.

"В какой-то момент меня скрутило. То есть у меня свело лицо. Это было дома. Меня скрутило, вырубило. Последнее, что я помню, это мысли о том, что все, теперь или паралич, или смерть. У меня онемело полтела, меня вырубило. Я пришел в себя, словно ничего не было. Я посмотрел в зеркало, все было хорошо. Я отправился к врачу, объяснил ситуацию, меня срочно отправили на КТ или МРТ. Сказали, что не нашли никаких отклонений или повреждений", - рассказал артист.

Сам певец предполагает, что причиной ухудшения самочувствия мог стать сильный стресс. В тот период он страдал от апатии и бессонницы, практически не мог есть и чувствовал себя так, словно находился в постоянном тумане.

Шуринс обратился за помощью к психиатру, который назначил ему антидепрессанты. Однако долго принимать препараты артист не смог, поскольку, по его словам, они только ухудшали состояние. Выйти из тяжелого периода ему помогла поддержка семьи, в частности супруги. Певец признавался, что понимал, насколько нужен жене, и это помогло ему справиться с переживаниями.

"Я подозреваю, что, возможно, это как-то связано со стрессом. Во всяком случае, после этого я пошел к психиатру, мне выписали антидепрессанты, которые я пил недолго, потому что мне от них становилось только хуже. Я был в таком состоянии, что спал полтора часа в сутки, не мог есть, у меня была такая апатия, мне было тяжело, как в тумане. Вышел из этого благодаря моей семье, жене", - поделился певец.

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