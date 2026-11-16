"Благодарю Анджелину Джоли": Клопотенко выехал из Украины по особому приглашению

Известный украинский шеф-повар отправился в США.

https://stars.glavred.info/blagodaryu-andzhelinu-dzholi-klopotenko-vyehal-iz-ukrainy-po-osobomu-priglasheniyu-10812569.html Ссылка скопирована

Анджелина Джоли пригласила Евгения Клопотенко в США / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com; instagram.com, Евгений Клопотенко

Вы узнаете:

Куда Анджелина Джоли пригласила Евгения Клопотенко

С какой миссией шеф-повар отправился в США

Популярный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко побывал в Нью-Йорке по особому приглашению известной голливудской актрисы Анджелины Джоли. Как рассказал кулинар в Instagram, звезда пригласила его в собственное арт-пространство Atelier Jolie, чтобы познакомить американскую публику с украинской гастрономией.

Для Клопотенко эта поездка стала не просто очередным кулинарным мероприятием, а стратегической возможностью громко заявить об Украине через ее аутентичные продукты и вкусы. По мнению повара, отечественная кухня способна на равных конкурировать с лучшими мировыми гастрономическими традициями.

видео дня

Евгений Клопотенко готовит в ресторане Джоли / фото: instagram.com, Евгений Клопотенко

"Украинская кухня в Нью-Йорке. И не просто где угодно, а в Atelier Jolie - пространстве Анджелины Джоли. Наша культура и наши культурные продукты должны быть конкурентоспособными в мире. Нас должны выбирать не из-за жалости, а потому, что мы крутые и у нас есть что предложить миру. И я считаю, что это одна из важнейших задач украинской культуры на будущее. А чтобы этого достичь, мы должны быть представлены на самом высоком уровне и в лучших местах мира", - поделился Евгений.

Шеф-повар искренне поблагодарил голливудскую актрису за оказанное доверие и подчеркнул, что подобные культурные инициативы открывают перед Украиной новые горизонты на международной арене.

Евгений Клопотенко в США / фото: instagram.com, Евгений Клопотенко

"Atelier Jolie - известное креативное пространство Анджелины Джоли в Нью-Йорке. И мне было большой честью представить там украинскую кухню, наши традиции и вкусы. Маленькие шаги делают великие вещи. Благодарю Анджелину Джоли за эту возможность", - написал Клопотенко.

Напомним, креативное пространство Atelier Jolie актриса открыла в 2023 году в историческом здании Нью-Йорка, где в свое время жили и творили выдающиеся художники. Сама Анджелина Джоли с начала полномасштабного вторжения России неоднократно приезжала в Украину, где встречалась с переселенцами, волонтерами и детьми, пострадавшими от войны.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что принц Гарри совершил четвертый визит в Украину с начала полномасштабной войны. На этот раз он посетил Львов, чтобы присоединиться к первой международной конференции Superhumans War Trauma, посвященной вопросам военной травмы и реабилитации.

Также откровение участницы проекта "Голос країни 14" о пережитом насилии растрогало звездного тренера Наталью Могилевскую до слез. Артистка поддержала девушку крепкими объятиями и впервые публично призналась, что в ее жизни также не раз случались подобные болезненные ситуации.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред