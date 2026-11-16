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Шэрон Стоун обратилась к будущей невестке-украинке: что растрогало актрису

Виталий Кирсанов
16 ноября 2026, 20:38
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Сын Шэрон Стоун и украинка Анна Евтушенко отмечают годовщину отношений.
Шэрон Стоун обратилась к будущей невестке-украинке
Шэрон Стоун обратилась к будущей невестке-украинке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sharonstone, instagram.com/anya.yevtushenko

Кратко:

  • Шэрон Стоун оставила комментарий под публикацией будущей невестки
  • Анна Евтушенко тепло отреагировала на слова будущей свекрови

Голливудская актриса Шэрон Стоун публично поздравила будущую невестку из Украины Анну Евтушенко с особенным событием. Поводом стала годовщина отношений девушки со старшим сыном звезды Роаном Джозефом Бронштайном.

По случаю праздника Анна опубликовала на своей странице в Instagram серию черно-белых снимков с возлюбленным. На фотографиях пара нежно обнимается и позирует перед камерой в стильных образах. Публикацию украинка сопроводила трогательным признанием в любви.

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"Счастливой нам годовщины, люблю тебя, Роан", - написала она.

Роан также присоединился к поздравлениям и ответил невесте взаимностью, назвав годовщину своим самым любимым днем в году.

Шэрон Стоун обратилась к будущей невестке-украинке: что растрогало актрису
Фото: instagram.com/anya.yevtushenko

Не осталась в стороне и Шэрон Стоун. Актриса оставила комментарий под публикацией будущей невестки, выразив радость за влюбленных и намекнув, что с нетерпением ждет их свадьбы.

"Я безгранично счастлива за вас обоих! С любовью, мама, которая скоро станет свекровью", - написала голливудская звезда.

Шэрон Стоун обратилась к будущей невестке-украинке: что растрогало актрису
Фото: instagram.com/anya.yevtushenko

Анна тепло отреагировала на слова будущей свекрови, признавшись, что не могла и мечтать о таком отношении: "Мы вас любим! Я и мечтать не могла о такой лучшей будущей свекрови".

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун / Инфографика: Главред

Что известно об отношениях сына Шэрон Стоун с украинкой

Избранницей Роана Джозефа Бронштайна стала 22-летняя украинка Анна Евтушенко. Девушка работает в сфере маркетинга и моделинга, а в социальных сетях не скрывает своей связи с Украиной.

Весной 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения, она публично поддержала родную страну и выразила уверенность в ее победе. Кроме того, Анна время от времени публикует сообщения на украинском языке.

После начала большой войны девушка осталась за границей. Сейчас она часто путешествует вместе с Роаном, который, судя по публикациям в соцсетях, регулярно устраивает возлюбленной романтические сюрпризы.

О помолвке пара объявила незадолго до наступления 2026 года. При этом влюбленные пока не рассказывали, при каких обстоятельствах познакомились и когда именно начался их роман.

Первые комментарии Роана с романтическим подтекстом под публикациями Анны появились осенью 2025 года. Судя по их недавнему поздравлению с годовщиной, отношения могли начаться примерно в середине ноября. Однако точный год знакомства пара не уточняла.

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Ранее Главред сообщал, что Назар Заднепровский принял решение временно вывезти семью из Киева в область. В недавнем интервью артист поделился, что вместе с супругой и детьми переехал в собственный таунхаус, расположенный в селе Ходосовка.

Также шеф-повар Евгений Клопотенко посетил Нью-Йорк по личному приглашению голливудской актрисы Анджелины Джоли. Знаменитость приняла кулинара в своем арт-пространстве Atelier Jolie, где он познакомил американскую аудиторию с традиционной украинской кухней.

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О персоне: Анна Евтушенко

Анне Евтушенко, которой сделал предложение сын голливудской звезды, 22 года. Судя по соцсетям девушки, еще до полномасштабного вторжения она любила путешествовать. Весной 2022 года Анна четко выразила поддержку Украине и надежду на победу. А потом осталась жить за границей, в частности длительное время публиковала фото из Канады. Но теперь в ее профиле указано, что она поселилась в Лос-Анджелесе, США.

Сколько длятся отношения пары и как именно их свела судьба - неизвестно. Но первые комментарии Роана с намеком на любовь под публикациями Анны появились осенью прошлого года.

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