Шэрон Стоун обратилась к будущей невестке-украинке: что растрогало актрису

Сын Шэрон Стоун и украинка Анна Евтушенко отмечают годовщину отношений.

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Шэрон Стоун обратилась к будущей невестке-украинке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sharonstone, instagram.com/anya.yevtushenko

Кратко:

Шэрон Стоун оставила комментарий под публикацией будущей невестки

Анна Евтушенко тепло отреагировала на слова будущей свекрови

Голливудская актриса Шэрон Стоун публично поздравила будущую невестку из Украины Анну Евтушенко с особенным событием. Поводом стала годовщина отношений девушки со старшим сыном звезды Роаном Джозефом Бронштайном.

По случаю праздника Анна опубликовала на своей странице в Instagram серию черно-белых снимков с возлюбленным. На фотографиях пара нежно обнимается и позирует перед камерой в стильных образах. Публикацию украинка сопроводила трогательным признанием в любви.

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"Счастливой нам годовщины, люблю тебя, Роан", - написала она.

Роан также присоединился к поздравлениям и ответил невесте взаимностью, назвав годовщину своим самым любимым днем в году.

Фото: instagram.com/anya.yevtushenko

Не осталась в стороне и Шэрон Стоун. Актриса оставила комментарий под публикацией будущей невестки, выразив радость за влюбленных и намекнув, что с нетерпением ждет их свадьбы.

"Я безгранично счастлива за вас обоих! С любовью, мама, которая скоро станет свекровью", - написала голливудская звезда.

Фото: instagram.com/anya.yevtushenko

Анна тепло отреагировала на слова будущей свекрови, признавшись, что не могла и мечтать о таком отношении: "Мы вас любим! Я и мечтать не могла о такой лучшей будущей свекрови".

Шэрон Стоун / Инфографика: Главред

Что известно об отношениях сына Шэрон Стоун с украинкой

Избранницей Роана Джозефа Бронштайна стала 22-летняя украинка Анна Евтушенко. Девушка работает в сфере маркетинга и моделинга, а в социальных сетях не скрывает своей связи с Украиной.

Весной 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения, она публично поддержала родную страну и выразила уверенность в ее победе. Кроме того, Анна время от времени публикует сообщения на украинском языке.

После начала большой войны девушка осталась за границей. Сейчас она часто путешествует вместе с Роаном, который, судя по публикациям в соцсетях, регулярно устраивает возлюбленной романтические сюрпризы.

О помолвке пара объявила незадолго до наступления 2026 года. При этом влюбленные пока не рассказывали, при каких обстоятельствах познакомились и когда именно начался их роман.

Первые комментарии Роана с романтическим подтекстом под публикациями Анны появились осенью 2025 года. Судя по их недавнему поздравлению с годовщиной, отношения могли начаться примерно в середине ноября. Однако точный год знакомства пара не уточняла.

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