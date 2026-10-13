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Куда пропал Стас Шуринс: певец неожиданно вышел на связь

Кристина Трохимчук
13 октября 2026, 15:21
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Слава Демин заинтриговал поклонников архивным фото со Стасом Шуринсом и признался, что недавно общался с артистом.
Где сейчас Стас Шуринс
Где сейчас Стас Шуринс / скрин из видео

Вы узнаете:

  • Стас Шуринс связался со Славой Деминым
  • Почему певец пропал с глаз публики

Украинский ведущий Слава Демин заинтриговал поклонников архивным снимком с латвийским певцом Стасом Шуринсом, который обрел огромную популярность в Украине в начале 2000-х годов. В Instagram знаменитость сообщил неожиданную информацию об артисте, который исчез из публичного поля.

Демин опубликовал в своем Instagram раритетный кадр, сделанный еще в 2013 году. При этом шоумен откровенно признался, что совсем недавно общался с артистом, чем спровоцировал волну любопытства у фанатов. Однако никаких подробностей разговора он раскрывать не стал.

видео дня
Стас Шуринс и Слава Демин
Стас Шуринс и Слава Демин / фото: instagram.com, Слава Демин

"Далекий 2013 год и победитель "Фабрики звезд" Стас Шуринс. Недавно общался со Стасом и надеюсь, у него все будет хорошо", - заинтриговал Слава Демин.

В свое время Шуринс завоевал сердца миллионной армии поклонников благодаря победе в третьем сезоне украинской "Фабрики звезд". Однако со временем музыкант полностью пропал с украинских телеэкранов и из публичного пространства.

Как сейчас выглядит Стас Шуринс
Как сейчас выглядит Стас Шуринс / скрин из видео

В своем профиле артист позиционирует себя как певец, автор песен, вокальный тренер и финалист немецкой версии шоу "Голос". При этом сам Стас уже длительное время не проявляет активности в соцсетях и ведет крайне скрытный образ жизни.

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Ранее Главред сообщал, что Андрей Джеджула оказался в эпицентре недавней вражеской атаки на Киев вместе с дочерью. В своих соцсетях ведущий поделился кадрами, снятыми спустя считанные секунды после взрыва, продемонстрировав страшные последствия обстрела.

Также Елена Филонова попала в скандал из-за публикации видеоролика с места вражеского удара по киевскому жилому комплексу Seven. Подписчики и общественность осудили ведущую за съемку последствий обстрела и обращение к представителям СМИ.

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О персоне: Слава Демин

Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.

Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.

Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

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