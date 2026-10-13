От серого кардинала до затворницы: кем были первые леди Украины

За историю независимости Украины супруги президентов прошли путь от полной непубличности до важной части международной дипломатии.

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Чем занимались первые леди Украины / коллаж: Главред, скрин из видео

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Биографии первых леди Украины

Чем занимались жены президентов во время их каденций

Институт первых леди в Украине формировался и эволюционировал вместе с самим государством. На заре независимости общественность практически ничего не знала о женах президентов, однако со временем их роль трансформировалась от скромного сопровождения супруга до участия в публичной политике, дипломатии и масштабной благотворительности. Главред расскажет, чем занимались первые леди Украины во время президентства своих мужей.

Антонина Кравчук

Антонина Кравчук родилась 3 ноября 1935 года в селе Выры Сумской области. Со своим будущим мужем Леонидом Кравчуком она познакомилась еще в студенческие годы, во время учебы в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко, сообщает Telegraf. Молодые люди поженились в 1957 году, и вскоре в семье родился сын Александр.

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Антонина построила успешную научную карьеру: защитила диссертацию, стала кандидатом экономических наук и долгое время преподавала экономику в родном университете, а позже - в Государственной академии жилищно-коммунального хозяйства. Когда в декабре 1991 года Леонид Кравчук возглавил независимую Украину, Антонина Михайловна категорически отказалась становиться публичной фигурой. Вне объективов камер она занималась образовательными проектами, участвовала в создании журналов "Персонал" и "Персонал Плюс", а также предпочитала вести непубличную жизнь.

Леонид Кравчук с женой Антониной / скрин из видео

Людмила Кучма

Людмила Кучма родилась в российском городе Воткинске, в Удмуртии. Получив инженерное образование, она более тридцати лет проработала в знаменитом конструкторском бюро "Южное" в Днепре, где и познакомилась с молодым специалистом Леонидом Кучмой. Эксперты и современники неоднократно отмечали весомое влияние Людмилы Николаевны на мужа. По распространенному мнению, путь Кучмы к политическим вершинам во многом был открыт благодаря ее отчиму - Геннадию Туманову, занимавшему пост главного инженера Главного технического управления Министерства общего машиностроения СССР.

После того как в 1994 году Леонид Кучма стал вторым президентом Украины, его супруга решила взять на себя роль публичной фигуры и благотворителя. С 1996 года она возглавляла Национальный фонд социальной защиты "Украина - детям", а с 2000 года - фонд "Надежда и Добро". Людмила Кучма системно развивала благотворительность в молодой стране: поддерживала детский фестиваль в Артеке, помогала паралимпийскому движению и даже была назначена специальным посланником ЮНЕСКО по поддержке одаренной молодежи.

Людмила Кучма / скрин из видео

Екатерина Ющенко

Екатерина Ющенко родилась в Чикаго, штат Иллинойс, США, в семье украинских эмигрантов. В 1982 году она окончила престижный Джорджтаунский университет по специальности "международная экономика", после чего строила карьеру в Госдепартаменте США и работала финансистом в Государственном казначействе США. Ее карьера в американских государственных органах стала поводом для нападок российской пропаганды и спекуляций о возможных связях первой леди с ЦРУ.

После инаугурации третьего президента Украины в 2005 году Екатерина Ющенко возглавила наблюдательный совет Международного благотворительного фонда "Украина 3000". Ее ключевой и наиболее резонансной инициативой стал проект "Детская больница будущего", в рамках которого удалось собрать свыше 262 миллионов гривен. Однако из-за бюрократических преград проект остановился на этапе закладки фундамента, вызвав волну общественной критики.

Екатерина Ющенко / скрин из видео

В то же время Екатерина внесла значительный вклад в сохранение исторической памяти: активно добивалась международного признания Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа и поддерживала создание Мемориала жертв Голодомора в Киеве.

Людмила Янукович

Людмила Янукович по образованию была инженером-строителем и практически всю жизнь предпочитала оставаться вне политики. Во время каденции президента-беглеца Виктора Януковича она редко появлялась на официальных государственных приемах и протокольных мероприятиях, предпочитая жить в Донецке и вести уединенный образ жизни.

В общественной памяти Людмила Янукович осталась прежде всего благодаря своим ярким и эмоциональным выступлениям. Во время Оранжевой революции 2004 года ее речь про "наколотые апельсины" и "американские валенки" мгновенно разошлась по стране, а позже фраза "Батя, я стараюсь!" превратилась в популярный интернет-мем.

Людмила Янукович / скрин из видео

После Революции достоинства, аннексии Крыма Россией и бегства мужа из страны Людмила переехала в Крым, где, по сообщениям СМИ, ведет затворническую жизнь. Время от времени в сети появляется информация о смерти бывшей первой леди, однако она не получила официального подтверждения.

Марина Порошенко

Марина Порошенко родилась 1 февраля 1962 года в Киеве. В молодости она окончила Киевский медицинский институт, защитила кандидатскую диссертацию и работала кардиологом в Октябрьской больнице. С Петром Порошенко она познакомилась еще в студенческие годы, и в 1984 году они поженились. Позже, по настоянию мужа, Марина оставила медицинскую и научную карьеру, посвятив себя воспитанию детей.

После избрания Петра Порошенко президентом в 2014 году Марина Анатольевна сформировала образ классической европейской первой леди. Она сопровождала супруга во время официальных и зарубежных визитов, давала интервью, появлялась на обложках глянцевых журналов и курировала социальные проекты.

Марина Порошенко / скрин из видео

С 2016 по 2020 год Марина Порошенко входила в совет по развитию "Мистецького арсенала", а с 2018 года почти год возглавляла Украинский культурный фонд. В настоящее время она продолжает публичную деятельность в качестве депутата Киевского городского совета.

Елена Зеленская

Елена Зеленская родилась 6 февраля 1978 года в Кривом Роге. Она училась в одной гимназии со своим будущим мужем Владимиром Зеленским. В детстве Елена мечтала стать учительницей или стюардессой, но в итоге окончила Криворожский национальный университет по специальности "архитектор". По профессии она не работала, отдав предпочтение авторскому делу: Елена стала сценаристкой студии "Квартал 95" и долгое время предпочитала оставаться в тени славы своего мужа.

Елена Зеленская / фото: t.me, Елена Зеленская

Все изменилось в 2019 году, когда Владимир Зеленский стал главой государства, а Елена - первой леди. На этом посту она развернула масштабную общественную деятельность. Вместе с шеф-поваром Евгением Клопотенко она инициировала реформу школьного питания, запустила украиноязычные аудиогиды в ведущих музеях мира и начала флагманский проект "Без барьеров", направленный на создание доступной среды. Кроме того, Елена Зеленская основала ежегодный международный "Саммит первых леди и джентльменов" и создала собственный благотворительный фонд для поддержки медицины и образования, а также помощи пострадавшим от войны.

Кем были и чем занимались первые леди Украины - смотрите видео.

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О персоне: Елена Зеленская Елена Зеленская - супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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