Стала копией Орбакайте: избранница внука Пугачевой удивила новым имиджем

Вы узнаете:
- В кого перевоплотились Никита Пресняков и Карина Филимонова
- Как пара объяснила свой выбор образов
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который уже несколько лет проживает в США, вместе со своей новой избранницей посетил вечеринку близкого друга. Пара удивила окружающих неожиданными образами, а фотографии с праздника появились в Instagram.
После расставания с Аленой Красновой внук Аллы Пугачевой начал встречаться с видеографом Кариной Филимоновой. На недавней костюмированной вечеринке пара решила примерить образы своих звездных родственников из прошлого. Карина предстала в образе Кристины Орбакайте, надев парик, белую блузу, стильный жакет и черную мини-юбку. Сам Никита скопировал имидж своего отца-путиниста Владимира Преснякова, дополнив костюм париком и очками.
"Тема вечеринки: образы наших родителей середины-конца 90-х. Мы решили, что просто оденемся в них", - рассказала Филимонова.
Кроме того, пара попыталась воссоздать атмосферу тех лет не только внешне, но и музыкально. Карина исполнила известный хит Кристины Орбакайте "Перелетная птица", с юмором отметив свои вокальные потуги.
"Немного в текст не попала, но мы старались попасть в образы", - добавила девушка.
Где сейчас Никита Пресняков
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и объявления мобилизации в России Никита Пресняков покинул РФ и переехал в США. За океаном музыкант и клипмейкер продолжает развивать карьеру в сфере видеопроизводства и музыки, игнорируя террористическое вторжение РФ в Украину
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О персоне: Никита Пресняков
Никита Пресняков - российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
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