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"Завершили отношения": скандальная Maruv внезапно развелась спустя 14 лет брака

Кристина Трохимчук
12 октября 2026, 18:08
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Певица Maruv сообщила о расставании с супругом Александром Корсуном.
Maruv - развод
Maruv - развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Maruv, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Почему Maruv объявила о завершении отношений после 14 лет вместе
  • Как певица прокомментировала расставание с Александром Корсуном

Скандальная исполнительница Maruv сделала неожиданное заявление в Instagram. Артистка, которая с начала полномасштабного вторжения не осудила агрессию России и продолжила сотрудничество со страной-агрессором, сообщила о разводе со своим супругом и пиар-менеджером Александром Корсуном после 14 лет отношений.

Певица подчеркнула, что ради общего ребенка они с бывшим избранником стараются сохранить хорошие отношения и не устраивать публичных скандалов.

видео дня
Maruv - муж
Maruv - муж / фото: instagram.com, Maruv

"Мы с моим мужем завершили отношения длиной в 14 лет. Думаю, будет честно, если вы узнаете это от меня, а не из прессы. Комментарии к этому посту закрываю, потому что не хочу бурных обсуждений и домыслов вокруг данной темы", - заявила артистка.

В то же время исполнительница отметила, что категорически не намерена раскрывать подробности семейной драмы и причины развода. Певица заверила, что жизнь продолжается, а в приоритете у нее - воспитание ребенка.

Maruv сейчас
Maruv сейчас / фото: instagram.com, Maruv

"Вместе мы дали жизнь прекрасному ребенку, и сейчас для меня особенно важно заботиться о его эмоциональном состоянии, а также обеспечить ему ощущение стабильности. Жизнь продолжается, теперь каждый из нас пойдет своей дорогой", - резюмировала Maruv.

Где сейчас Maruv

После отъезда из Украины в 2022 году певица проживала в Испании и других странах Европы. Сейчас она продолжает жить и путешествовать за границей, тщательно скрывая точную страну своего постоянного пребывания. Артистка продолжает выпускать треки под псевдонимами Maruv и Шлакоблочина, а также периодически выступает с концертами за рубежом.

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Также Вадим Лисица выдвинул Потапу и Насте Каменских принципиальное условие в ответ на их запрос о передаче архивных фонограмм. Продюсер согласился предоставить студийные записи легендарных треков дуэта только при условии крупных донатов на украинскую армию.

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Про персону: Maruv

- певица, композитор из Украины, победительница Национального отбора на 64-й песенный конкурс "Евровидение" с песней "Siren Song", сообщает Википедия. Из-за отказа подписать контракт и наличие гастрольной деятельности в России ее участие в Евровидении от Украины было отменено.

Известна тем, что несмотря на российско-украинскую войну, продолжила выступать в России, что негативно восприняли в Украине. В апреле 2021 выпустила клип с Филиппом Киркоровым, а 23 июля стала ведущей российского телеканала "Муз-ТВ".

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