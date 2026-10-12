'Донатят за каждую песню': Потап и Настя нашли способ заполучить свои хиты

Вадим Лисица рассказал о неожиданном обращении к нему Потапа и Насти Каменских.

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Потап и Настя Каменских - песни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Вы узнаете:

На каких условиях продюсер передал Потапу и Насте старые хиты

Как Вадим Лисица оценивает скандальное поведение звездной пары

Музыкальный продюсер Вадим Лисица, который работал над большинством треков дуэта Потапа и Насти Каменских, признался, что артисты обратились к нему с просьбой предоставить студийные записи их старых песен для подготовки новой концертной программы. В интервью OBOZ.ua он раскрыл условие, на котором согласился передать популярные хиты их исполнителям.

Лисица согласился предоставить архивные материалы, но выдвинул жесткое финансовое условие: за каждый трек артисты должны делать внушительное пожертвование на нужды украинской армии. По словам продюсера, исполнители без колебаний согласились на такой формат.

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Потап и Настя выступают за границей с русскоязычными хитами / скрин из видео

"Мы договорились, что они будут получать эти материалы в обмен на донаты в фонд "Варта добра". Они донатят за каждую песню вполне приличные суммы непосредственно на фонд. Помогают украинской армии. Я не спрашивал у Леши, хочет ли он, чтобы об этом рассказывали публично. Но уж как есть", - рассказал Вадим Лисица.

В то же время продюсер критически оценил публичные действия и эпатажные заявления рэпера, подчеркнув, что тот совершенно потерял связь с украинской реальностью. Лисица уверен, что постоянные "зашквары" и попытки провоцировать публику лишь усугубляют негативное отношение аудитории к артистам. При этом, несмотря на волну хейта, продюсер не отрицает и положительных человеческих качеств бывших коллег, с которыми сотрудничает уже более 20 лет.

Потап и Настя Каменских донатят ВСУ / фото: instagram.com, Потап

"Потап всегда любил эпатировать публику. Это была часть его образа, манера общения. И сейчас они, похоже, продолжают вести себя так же. Но проблема в том, что сегодня изменился контекст, а они, на мой взгляд, этого не ощущают", - отметил музыкант.

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О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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