'Корабль начал тонуть': известный продюсер раскрыл причину краха Винника

Вы узнаете:
- Как Олег Винник разрушил свою карьеру
- Кто на самом деле стоял за популярностью звезды
Музыкальный продюсер Вадим Лисица считает, что причиной падения популярности певца Олега Винника стало вовсе не его бегство за границу в начале полномасштабного вторжения. В интервью OBOZ.ua Лисица отметил, что проблемы в карьере артиста начались после того, как тот прекратил сотрудничество с продюсером Александром Горбенко.
Именно этот человек, как утверждает Лисица, сыграл ключевую роль в становлении Винника как звезды украинской эстрады и контролировал буквально каждый его шаг. Как отметил продюсер, разрыв этого союза стал фатальной ошибкой для исполнителя, а война лишь ускорила неизбежное падение его популярности.
"Все началось с того, что он поссорился со своим продюсером Сашей Горбенко. Горбенко, по сути, и сделал из никому не известного артиста - Олега Винника - того, кого знала вся страна. И когда их сотрудничество закончилось, этот корабль начал тонуть", - рассказал Вадим Лисица.
Лисица убежден, что даже без выезда из страны и последующих скандалов популярность певца постепенно пошла бы на спад. Отъезд за границу и длительное молчание лишь окончательно поставили крест на его творческой карьере. Продюсер подчеркнул, что шанс вернуть прежний успех и заслужить прощение публики певец упустил навсегда.
"Война просто стала катализатором, потому что он уехал. Если бы войны не было и он остался в Украине, возможно, еще какое-то время работал бы... Но, думаю, результат все равно был бы примерно таким же. Просто в какой-то момент его путь пошел не в ту сторону. И я думаю, что это уже все - пути назад у него нет", - отметил Лисица.
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О персоне: Олег Винник
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
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