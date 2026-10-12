'Корабль начал тонуть': известный продюсер раскрыл причину краха Винника

Вадим Лисица поделился своим мнением о причинах потери популярности певца Олега Винника.

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Почему упала популярность Олега Винника / коллаж: Главред, скрин из видео, фото: tiktok.com, Олег Винник

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Как Олег Винник разрушил свою карьеру

Кто на самом деле стоял за популярностью звезды

Музыкальный продюсер Вадим Лисица считает, что причиной падения популярности певца Олега Винника стало вовсе не его бегство за границу в начале полномасштабного вторжения. В интервью OBOZ.ua Лисица отметил, что проблемы в карьере артиста начались после того, как тот прекратил сотрудничество с продюсером Александром Горбенко.

Именно этот человек, как утверждает Лисица, сыграл ключевую роль в становлении Винника как звезды украинской эстрады и контролировал буквально каждый его шаг. Как отметил продюсер, разрыв этого союза стал фатальной ошибкой для исполнителя, а война лишь ускорила неизбежное падение его популярности.

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Олег Винник и Александр Горбенко / фото: instagram.com, Олег Винник

"Все началось с того, что он поссорился со своим продюсером Сашей Горбенко. Горбенко, по сути, и сделал из никому не известного артиста - Олега Винника - того, кого знала вся страна. И когда их сотрудничество закончилось, этот корабль начал тонуть", - рассказал Вадим Лисица.

Лисица убежден, что даже без выезда из страны и последующих скандалов популярность певца постепенно пошла бы на спад. Отъезд за границу и длительное молчание лишь окончательно поставили крест на его творческой карьере. Продюсер подчеркнул, что шанс вернуть прежний успех и заслужить прощение публики певец упустил навсегда.

Олег Винник в Германии / скрин из видео

"Война просто стала катализатором, потому что он уехал. Если бы войны не было и он остался в Украине, возможно, еще какое-то время работал бы... Но, думаю, результат все равно был бы примерно таким же. Просто в какой-то момент его путь пошел не в ту сторону. И я думаю, что это уже все - пути назад у него нет", - отметил Лисица.

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О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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