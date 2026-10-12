"В Киеве": Оля Фреймут показала редкую романтику с мужем

Оля Фреймут поделилась ранее неопубликованными снимками с супругом Владимиром Локотко и детьми.

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Оля Фреймут - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Фреймут

Вы узнаете:

Оля Фреймут показала эксклюзивные кадры с мужем и детьми

Скучает ли телеведущая по Киеву

Телеведущая Оля Фреймут, которая сейчас проживает с детьми в Великобритании, заглянула в семейный архив и показала в Instagram кадры счастливой жизни в Киеве до начала полномасштабной войны. На снимках появился и муж звезды Владимир Локотко.

Знаменитость опубликовала черно-белую подборку фотографий, на которых запечатлены самые теплые моменты ее жизни в Киеве. Особое внимание поклонников привлекли редкие снимки с супругом Владимиром Локотко, на которых пара не скрывает своих чувств. На одном из кадров влюбленные целуются прямо в лифте, а на другом - нежно держатся за руки

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Оля Фреймут и Владимир Локотко / фото: instagram.com, Оля Фреймут

"Когда-то в Киеве", - подписала фотографии Фреймут.

Также на архивных снимках появились младшие дети телеведущей - Валерий и Евдокия. На фотографиях они еще совсем маленькие и радостно танцуют перед камерой.

Дети Оли Фреймут / фото: instagram.com, Оля Фремут

Публикация вызвала настоящий ажиотаж среди подписчиков Оли, которые засыпали ее комплиментами и отметили, сколько искреннего счастья и жизни излучают эти снимки. На вопрос поклонников о том, скучает ли она по столице Украины, Фреймут ответила крайне эмоционально. Телеведущая призналась, что испытывает настолько сильную тоску по дому, что подобрать слова для описания своих чувств просто невозможно.

"Слова, которое бы передало то, что я чувствую, в словаре нет", - написала Ольга Фреймут.

Оля Фреймут с мужем / фото: instagram.com, Оля Фреймут

Куда пропала Ольга Фреймут

После начала полномасштабной войны Оля Фреймут перебралась в Лондон, где живет вместе с мужем Владимиром Локотко и младшими детьми - Валерием и Евдокией. За границей звезда развивает собственный проект "Клуб манер", проводит лекции по этикету и сотрудничает с британской прессой. При этом телеведущая не забывает о родине и периодически приезжает в Украину.

Ольга Фреймут / инфографика: Главред

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О персоне: Ольга Фреймут Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

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