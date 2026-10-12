Раненый победитель "Зважених та щасливих" впервые высказался о потере семьи

Вячеслав Грабовой продолжает лечение после тяжелого ранения.

https://stars.glavred.info/ranenyy-pobeditel-zvazhenih-ta-shchaslivih-vpervye-vyskazalsya-o-potere-semi-10803464.html Ссылка скопирована

Вячеслав Грабовой - трагедия в Одессе / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

В каком состоянии сейчас находится Вячеслав Грабовой

Что произошло с семьей Грабового 29 августа в Одессе

Победитель 10-го сезона популярного шоу "Зважені та щасливі" Вячеслав Грабовой, который потерял родителей и родного брата в результате стрельбы в Одессе, впервые показал кадры своего тяжелого восстановления после ранения. В Instagram он опубликовал видео, демонстрирующее последствия трагедии, из-за которых ему до сих пор необходимо лечение.

Уже более месяца Вячеслав Грабовой находится в больнице под наблюдением врачей. В своем блоге мужчина опубликовал видео, на котором запечатлена его травмированная нога. Победитель шоу "Зважені та щасливі" до сих пор не может полноценно передвигаться и вынужден пользоваться инвалидной коляской.

видео дня

Вячеслав Грабовой в больнице / скрин из видео

"После перевязки выехал выпить кофе. Сегодня у меня капучино. Олег, как ты думаешь, мне нужно побриться или нет? А как вы считаете?" - обратился Вячеслав к собеседнику за кадром.

Также победитель шоу "Зважені та щасливі" опубликовал трогательный пост по прошествии 40 дней после смерти родителей. Вячеслав признался, что время не сможет вылечить его рану, но родители будут продолжать жить в его памяти.

Нога Вячеслава Грабового пострадала во время стрельбы / скрин из видео

"Мои ангелы-хранители. 40 дней назад моя жизнь потеряла краски, от моей души оторвали огромный кусок. Эта рана будет болеть вечно, но вы навсегда будете жить в моем сердце и в сердцах всех, кому вы были дороги. Люблю вас, мои мама и папа. Спите спокойно", - написал Грабовой.

Что произошло с Вячеславом Грабовым

Трагедия произошла вечером 29 августа в одном из многоквартирных домов Одессы. В результате стрельбы, которую открыл 50-летний брат звезды, погибли родители Вячеслава Грабового, а сам он был тяжело ранен. После содеянного злоумышленник забаррикадировался в квартире и покончил с собой.

Вячеслав Грабовой с отцом / скрин из видео

Первой о трагедии в семье шоумена сообщила тренер проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская в Instagram. Она призвала неравнодушных помочь Вячеславу и открыла сбор средств на похороны родителей и лечение мужчины.

"Он уже более месяца находится в больнице и перенес множество операций. К сожалению, лечение продолжается до сих пор. Средств катастрофически не хватает", - сообщала Марина Боржемская.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что норвежский блогер Кетил Крогстад записал видео на границе Норвегии и России, станцевав под трек Jerry Heil "Додай гучності". Таким перформансом инфлюенсер поддержал Украину и напомнил своей многомиллионной аудитории о важности солидарности.

Также герцог и герцогиня Сассекские отклонили предложение провести Рождество в Сандрингеме с Карлом III и принцем Уильямом. В качестве альтернативы Гарри и Меган выбирают между уединенным празднованием в коттедже в Нортгемптоншире и возвращением в свой дом в Калифорнии.

Читайте также:

О шоу: Зважені та щасливі "Зважені та щасливі" - украинская версия популярного американского шоу "The Biggest Loser", транслируемая на общенациональном украинском телеканале "СТБ", сообщает Википедия. В шоу принимают участие участники с ожирением или избыточным весом, соревнующиеся за денежный приз, потеряв наибольший процент веса от своего первоначального веса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред