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Клуни высказался о смерти сына Кроуфорд: "Одно из самых страшных событий"

Виталий Кирсанов
10 октября 2026, 18:43
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Актер, который много лет дружит с семьей, признался, что трагедия стала тяжелым ударом для его близких.
Клуни высказался о смерти сына Кроуфорд
Клуни высказался о смерти сына Кроуфорд / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/popular/presley-gerber

Кратко:

  • Связь Клуни с семьей Герберов выходит за рамки многолетней дружбы
  • Сейчас на первом месте для Клуни не деловые отношения, а поддержка близких друзей

Голливудский актер Джордж Клуни прокомментировал смерть Пресли Гербера, 27-летнего сына супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера. Актер, который много лет дружит с семьей, признался, что трагедия стала тяжелым ударом для его близких. Вместе с женой Амаль он поддерживает родителей погибшего в этот непростой период.

"Честно говоря, это одно из самых страшных событий, которые когда-либо происходили с нашей семьёй. А их семья… ну, вы и сами можете себе представить", - рассказал Клуни в беседе с Entertainment Tonight на церемонии вручения премии The Albies.

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По информации Page Six, актер и его супруга стараются быть рядом с Кроуфорд и Гербером, помогая им справляться с утратой. Друзья семьи также поддерживают родителей Пресли, чтобы те не оставались один на один со своим горем.

Связь Клуни с семьей Герберов выходит за рамки многолетней дружбы. В 2013 году актер вместе с Рэнди Гербером и предпринимателем Майком Мелдманом основал бренд текилы Casamigos. В 2017 году компанию продали за 1 миллиард долларов.

Однако сейчас, как отмечают источники Page Six, на первом месте для Клуни не деловые отношения, а поддержка близких друзей. По словам собеседников издания, актер намерен оставаться рядом с семьей не только в ближайшие недели, но и в последующие месяцы и годы.

Смерть Пресли Гербера

Напомним, Пресли Гербер умер 20 сентября 2026 года в возрасте 27 лет в реабилитационном центре в Санта-Монике. По данным медицинского эксперта округа Лос-Анджелес, обстоятельства смерти продолжают расследовать, а ее официальная причина пока не установлена. Полиция рассматривает версию возможной передозировки. Пресли был сыном Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, а также старшим братом модели и актрисы Каи Гербер.

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Ранее Главред сообщал, что 52-летний телеведущий Алексей Суханов откровенно прокомментировал тему возможного пополнения в семье. Шоумен рассказал о своем отношении к отцовству и объяснил причины, по которым пока не спешит делать этот ответственный шаг.

Также Наталка Денисенко призналась, что за ее жизнерадостным публичным образом долгое время скрывалась глубокая боль. Актриса откровенно поделилась историями о ночных слезах, предательстве близких людей и жестоком хейте в социальных сетях.

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О персоне: Джордж Клуни

Джордж Клуни - американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, предприниматель и активист. Широкую известность получил после выходов телесериала "Скорая помощь" и фильма "От заката до рассвета". В 2009 году был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, опубликованный Forbes в 2018 году, сообщает Википедия. Обладатель премий Золотой глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) и Премии Гильдии киноактеров США (1996, 1997, 1998, 1999).

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