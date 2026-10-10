"Плакала по ночам": Наталку Денисенко предали близкие люди

Наталка Денисенко откровенно рассказала о переживаниях, которые скрывала от публики.

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Наталка Денисенко о предательстве близких / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

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О чьем предательстве рассказала Наталка Денисенко

Что происходило за кулисами ее публичной жизни

Известная украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала о переживаниях, которые скрывала от публики, и тяжелой борьбе с эмоциональным выгоранием. В своем Instagram артистка решила быть максимально откровенной с аудиторией и призналась, что за ее жизнерадостным образом скрывались болезненные переживания.

Денисенко рассказала, как рыдала по ночам, чтобы не испугать маленького сына, а наутро надевала маску счастливого человека и шла на съемочную площадку. Актриса пережила предательство тех, кого считала самыми близкими, а также столкнулась с жестокой травлей в сети.

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Наталка Денисенко - личная жизнь / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Я молчала, когда плакала ночью, чтобы сын не слышал, когда меня предали те, кого я считала лучшими друзьями! Когда каждый день читала грязь о себе, оскорбления (даже от незнакомых женщин), которые не имели ничего общего с моей жизнью и моей личностью!" - поделилась Денисенко.

Имена виновников своего состояния актриса называть не стала. Однако внимательные поклонники могли вспомнить о недавних изменениях в ее окружении: разводе с актером Андреем Фединчиком, разрыве дружбы с Еленой Светлицкой и отдалении от Тараса Цимбалюка, которого звезда ранее называла "почти братом". Откровение актрисы вызвало волну поддержки среди женщин, которые сталкиваются со схожими проблемами и вынуждены прятать свою боль за безупречной внешней картинкой.

Наталка Денисенко - как себя чувствует / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Многие женщины написали о такой сильной боли, о которой они никогда никому не рассказывают и не показывают. Я тоже так же утром выходила на съемку, в мир, и улыбалась! Все видели сильную Наталью. И никто не видел женщину, которая уже внутри ничего не чувствует…" - подытожила артистка.

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О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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