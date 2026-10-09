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"Жду полицию": Ксения Мишина разбила элитное авто за 5 млн грн

Виталий Кирсанов
9 октября 2026, 19:37
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Женщина показала поклонникам последствия автоинцидента и рассказала, как отреагировала на произошедшее.
Ксения Мишина разбила элитное авто за 5 млн грн
Ксения Мишина разбила элитное авто за 5 млн грн / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Кратко:

  • Весной артистка стала владелицей кроссовера Mercedes-Benz GLE 450
  • Меньше чем через год после покупки автомобиль получил повреждения

Украинская актриса Ксения Мишина повредила свой новый премиальный автомобиль стоимостью около пяти миллионов гривен. Женщина показала поклонникам в Instagram последствия инцидента и рассказала, как отреагировала на произошедшее.

Весной артистка стала владелицей кроссовера Mercedes-Benz GLE 450. Однако меньше чем через год после покупки автомобиль получил повреждения. Во время маневра Мишина задела боковой частью машины парковочный столбик, соединенный цепью. В результате на двух дверях появились глубокие горизонтальные царапины и вмятины.

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"Жду полицию", - написала актриса, поделившись произошедшим с подписчиками.

Инцидент вызвал активную реакцию аудитории. Одни пользователи поддерживали Мишину, другие упрекали ее в невнимательности за рулем. Сама знаменитость призналась, что не собирается чрезмерно переживать из-за повреждений, поскольку случившееся уже не изменить.

"Вот бы каждый день такой отзыв аудитории! Пишут мне: "Что ты наделала, это же новая машина!". Все уже, не новая машина. Все! Другое сообщение: "Молодец, обкатала, поздравляю!". Другое сообщение: "В такие моменты благодарю, что взяли деньгами, а не здоровьем"", - рассказала артистка.

По словам Мишиной, она тоже придерживается последней точки зрения. Актриса считает, что в подобных ситуациях важно не доводить себя до истерики, а спокойно принять случившееся.

"Есть два варианта, как вести себя: довести себя до истерики, но что это изменит - ничего. Есть другой вариант - это же просто металл. Так получилось…", - отметила Ксения Мишина.

'Жду полицию': Ксения Мишина разбила элитное авто за 5 млн грн
Фото: instagram.com/stories/misha.k.ua
Ксения Мишина
Ксения Мишина / инфографика: Главред

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О персоне: Ксения Мишина

Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

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